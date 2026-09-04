Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible

Hay lugares de Santiago cuyo encanto permanece cerrado o restringido al público en general la mayor parte del año, de ahí la expectación que genera la llegada de la Semana del Patrimonio Invisible, del 7 al 11 de septiembre. Abierto ya el plazo para inscribirse gratis en las citas de su programación, permitirá acceder a espacios del Convento del Carmen, Pazo de Bendaña, As Orfas, Museo do Pobo, Palacio Arzobispal, Raxoi, la Casa da Parra, el Auditorio de Galicia, la Catedral y varios manantiales de Compostela.

Es ya la octava edición de Semana del Patrimonio Invisible y de las Noches del Patrimonio (11 y 12 de septiembre), dos iniciativas complementarias impulsadas por el Concello de Santiago y presentadas por la concelleira de Cultura, Míriam Louzao; la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González, y el gestor cultural de Trivium, Manuel Rial. Durante las visitas propuestas en la edición de 2025, destacó el recorrido por el área con restos arqueológicos del interior de la Catedral.

Natividade González, Míriam Louzao y Manuel Rial, en Raxoi. / Cedida

Reservas

Las reservas se hacen a través del formulario disponible desde este viernes a las doce del mediodía en las webs patrimonioinvisible.gal y compostelacultura.gal.

Para facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas posible, cada solicitud puede reservar un máximo de una visita para dos personas. Las plazas son limitadas y la reserva será confirmada por la organización mediante email.

Encuentro con Roger Bernat en Noches del Patrimonio

La programación de las Noches del Patrimonio comenzará ya en el atardecer del viernes 11 y se prolongará durante la noche del sábado 12. Es una iniciativa compartida con otras ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Dentro de su programación, el Auditorio de Galicia, acogerá el viernes 11 a las 19 h. un encuentro con el artista y director Roger Bernat (Barcelona, 1968) que tendrá por título Uti et Abuti (el uso y el abuso). Con acceso libre, dicha conversación girará alrededor del patrimonio, la herencia cultural y la capacidad del arte para cuestionar y transformar sus símbolos servirá de antesala a la propuesta que el creador presentará al día siguiente en la Praza da Quintana (22 h.).