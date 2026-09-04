Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago

Seis agentes de la Policía Nacional evitaron el pasado 29 de julio una doble tragedia en Santiago al auxiliar a una mujer gravemente herida y, posteriormente, al hombre que presuntamente la había atacado y que se había autolesionado. Juan Gómez, secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la Policía Nacional en Santiago, confirma estos hechos a El Correo Gallego y destaca la actuación de los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana que acudieron al domicilio.

Según Gómez, los policías fueron movilizados tras una alerta por gritos de auxilio y una fuerte discusión de pareja en un inmueble del centro de la ciudad. Al llegar al lugar, tuvieron dificultades para localizar el piso, ya que los gritos procedían de un patio interior. Finalmente, identificaron la vivienda y encontraron sangre saliendo por debajo de la puerta.

En su interior una mujer pedía ayuda, pero la puerta estaba bloqueada y los agentes no lograron abrirla por la fuerza. Finalmente, siguiendo las indicaciones de los policías, la agredida consiguió desatrancarla. Una vez abierta, encontraron a la mujer tendida en la entrada, cubierta de sangre y con varias heridas en la cabeza, por lo que los agentes la sacaron del domicilio y la atendieron hasta la llegada de los sanitarios.

Según afirma el secretario del SUP en Santiago, la víctima relató que su marido la había golpeado en la cabeza con varias botellas y, al creer que había muerto, se había provocado después una profunda herida en el cuello con un cuchillo. «Ahora que te has ido tú, me voy yo», habría pronunciado.

Tras tener conocimiento de estos hechos, los agentes desplazados localizaron al hombre inconsciente en el interior de la vivienda. También tuvieron que intervenir para asistirle y taponar la herida mientras llegaban los sanitarios. Su traslado urgente al CHUS permitió que llegara con vida al quirófano.

La mujer y su presunto agresor fueron trasladados el CHUS de Santiago / Antonio Hernández

El SUP reclama reconocimientos para los agentes de Santiago

Juan Gómez sitúa esta intervención entre las actuaciones relevantes protagonizadas este año por policías de Santiago y reclama que reciban un reconocimiento acorde con su actuación.

Entre los episodios que el sindicato también destaca figuran la incautación de 1,5 kilos de heroína, la actuación de un agente fuera de servicio que salvó la vida a un viandante en la avenida de Rodríguez de Viguri y la detención de un hombre acusado de secuestrar durante varios días y agredir brutalmente a un toxicómano en una vivienda del barrio de O Pombal.

El SUP considera que estas intervenciones ponen de manifiesto la capacidad de respuesta de los agentes de la Comisaría de Santiago y reclama que actuaciones de esta entidad sean reconocidas con el ingreso en la Orden del Mérito Policial.