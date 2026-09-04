Mobilidade
Sinatura do novo contrato de buses de Santiago: Raxoi conta asinar a finais da semana que vén ou comezos da seguinte
Unha vez que o equipo técnico remate o documento, éste asinarase en cinco días, e comezarán a contar os tres meses nos que debe entrar en vigor
"No outono Santiago terá un novo servizo de bus", proclamaba este venres en rolda de prensa a alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, unha vez que a última hora da mañá do xoves chegase a resolución do TacGal (Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia) que desestimaba o recurso interposto por unha das concorrentes non adxudicataria, a empresa Martín.
"Chegou a resolución, totalmente positiva, que confirma as actuacións realizadas dende o Concello", afirmaba Sanmartín para indicar que "unha vez levantada a suspensión, podemos proceder á sinatura do contrato de maneira inmedia". Unha inmediatez que depende agora da revisión do documento por parte dos técnicos de Raxoi e que implica que a sinatura coa UTE das empresas do Grupo Monbus poida producirse "a finais da semana que vén ou comezos da seguinte".
A alcaldesa quixo poñer en valor o traballo realizado polos servizos técnicos do Pazo de Raxoi para conseguir finalmente, despois de décadas, este resultado, que o novo contrato de transporte chegue a ser unha realidade este ano. Para Sanmartín, a resolución do TacGal vén a demostrar que o traballo "foi realizado de maneira sólida, rigorosa. E quero agradecer a todos os departamentos implicados, dende Mobilidade, onde incluímos tamén a Tussa, a Contratación, Asesoría xurídica, Intervención, Urbanismo, Contabilidade ou Sustentabilidade".
A empresa Martín baseaba o seu recurso nos custos de persoal presentados pola UTE Stela. "O TacGal está en contra dese recurso e dálle a razón aos argumentos municipais", indicou a rexedora, "e ao confirmar que a recorrente non podería acadar en ningún caso o primeiro posto", rexéitase o seu recurso.
O novo transporte
"Por fin, despois de moitos anos, Santiago contará co transporte que merece, un transporte onde xa sabedes que hai unha reestruturación das liñas, unhas maiores frecuencias, novos servizos para o rural como o servizo de transporte nocturno", falaba así Sanmartín lembrando o proxecto para o novo servizo de transporte urbano de Compostela.
Nesta liña pronunciábanse na mesma mañá do venres os concelleiros socialistas en Raxoi, facendo referencia a que o desbloqueo na adxudicación do contrato "abre unha fase decisiva para Santiago", polo que lle piden ao goberno local que "aclare agora que modificacións concretas das liñas do rural está disposto a asumir e cales poden estar listas desde o inicio do novo servicio".
Falaba así a edil Marta Abal, que lle reclamaba a Sanmartín: "Chegou o momento de pasar aos compromisos", xa que as asociacións veciñais levan meses trasladando propostas sobre "percorridos, frecuencias e conexións que deben ser tidas en conta". Os socialistas insisten en que o transporte público no rural é "fundamental para garantir o acceso a servizos básicos", en especial para as persoas maiores, "e tamén para combater a despoboación".
O PSOE pon enriba da mesa do goberno local a cuestión dos novos percorridos para que "non creen desigualdades entre núcleos das parroquias, nin deixen parte da veciñanza desconectada do centro urbano, especialmente os sábados pola tarde, domingos e festivos". Os socialista alertan: "O novo contrato non pode pechar o mapa de liñas sen atender as necesidades do rural".
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