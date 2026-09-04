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Competición solidaria

Vuelve a la Cidade da Cultura la Gladiator Race el próximo 12 de septiembre

El encuentro lúdico-deportivo, organizado por Art for Dent, busca recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara del riñón

Foto de familia en la presentación de la Gladiator Race en el Hotel Oca Puerta del Camino

Foto de familia en la presentación de la Gladiator Race en el Hotel Oca Puerta del Camino / Antonio Hernández

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El Correo Gallego

Santiago

Compostela se prepara para unha nueva edición de la Gladiator Race, que vuelve a la Cidade da Cultura el próximo 12 de septiembre. Esta cita deportiva, con categorías de adultos y niños, busca recaudar fondos para ayudar al IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago) a través de la asociación sin ánimo de lucro, Art For Dent (que lucha por visibilizar la enfermedad de Dent, dolencia genética y rara del riñón al tiempo que busca fondos para la investigación).

La presentación de esta nueva cita de la Gladiator Race tuvo lugar en el Hotel Oca Puerta del Camino, un evento en el que se anunció la participación de 1.700 adultos y 400 niños, que deberán enfrentarse a diferentes recorridos y obstáculos durante esta competición solidaria, que ha conseguido agotar todas las plazas disponibles.

Los adultos deberán recorrer 6 Km y salvar más de 40 obstáculos en un circuito que pone a prueba la resistencia física y la capacidad mental. La edición de este año mantendrá sus modalidades habituales: Élite, para los más competitivos; y Gladiator Open para los que buscan un enfoque más lúdico, como también lo es la Gladiator Race en su versión infantil.

Hugo, que padece enfermedad de Dent, entregó el dorsal 1 a Miguel Ángel Arca, bombero jubilado de Santiago

Hugo, que padece enfermedad de Dent, entregó el dorsal 1 a Miguel Ángel Arca, bombero jubilado de Santiago / cedida

Recaudación solidaria

Con la recaudación obtenida a través de las inscripciones en la Gladiator Race 2026 se financiarán las actividades de la Asociación Galega da Enfermidade de Dent (Arte For Dent) y otra parte de los ingresos irán a parar al IDIS e al departamento de Nefrología del Hospital Clínico con el que colaboran.

En la víspera de la esperada cita del día 12 en el Gaiás, el Hotel Oca Puerta del Camino organiza, a partir de las 19 horas un ‘tardeo solidario’, con merienda amenizaba por Dj Vilas y Dj Dani Ferreiro, por un precio de 20 euros.

Noticias relacionadas y más

Protagonista especial

Durante la presentación, Hugo, el niño con enfermedad de Dent vecino de Brión, hizo entrega del dorsal número 1 de la Gladiator Race a Miguel Ángel Arca, bombero recientemente jubilado del Parque de Bomberos de Santiago.

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