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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asegura que se «desatoa» en Raxoi o pago medio a provedores

A rexedora recalca que a 31 de xullo se pagaron 39,7 millóns de euros en facturas, 12,2 millóns que na mesma data do ano anterior

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O pagamento de facturas por parte do Concello de Santiago está en camiño, segundo a alcaldesa compostelá, de tirar datos positivos. «É un motivo de preocupación e de crítica, aínda que xa podemos compartir datos positivos». Asegurou Goretti Sanmartín, que tamén incidiu en que «un único dato non reflicte a imaxe completa e á vista dos datos de xullo podemos facer unha lectura positiva».

A mellora apóiaa a alcaldesa en que a 31 dese mes se pagaron 39,7 millóns en facturas, 12,2 millóns máis que na mesma data de 2025.

«Está desatoándose esta situación», asegurou Sanmartín, que lembrou que o mecanismo especial posto en marcha dende o goberno central só afectou a 4,2 millóns dos pendentes de pagamento. Segundo dixo, o período medio sitúase nos 100 días e no caso das facturas ordinarias correspondentes ao exercicio corrente cúmprese o prazo legal (30 días) .

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Neste sentido Sanmartín quixo lembrar o que se adebeda a Veolia, 1,9 millóns de euros e que foron «bloqueadas» no pleno polo Partido Popular e as concelleiras Non Adscritas, suma 25 días máis ao cómputo do pago medio a provedores.

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