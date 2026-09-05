Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
Durante a pandemia fixéronse virais as proxeccións con frases humorísiticas e incisivas da Escola sobre un edificio de Concheiros
Era fillo do recordado oftalmólogo Jesús Suárez López e irmán de Suso Suárez Castro, director xerente do Club de Golf Val de Rois
Susana López Carbia
Santiago despide a Gonzalo Suárez Castro, falecido este venres, 4 de setembro, aos 52 anos, membro dunha familia moi coñecida na capital galega.
Era fillo do lembrado doutor Jesús Suárez López, oftalmólogo, e de María Luisa Castro García, ambos os dous falecidos. O seu irmán Suso Suárez Castro é director xerente do Club de Golf Val de Rois.
Gonzalo Suárez foi fundador da Escola Unitaria, creada hai agora 11 anos. Un espazo multidisciplinar radicado na Calzada de San Pedro, vencellado ás industrias culturais e xestionado pola asociación Amigos, si, pero a Vaquiña polo q Vale.
Este proxecto cultural, artístico e de crítica política e social viviu un dos seus momentos máis álxidos durante a pandemia da Covid-19. Foi entón cando na rúa Concheiros podían lerse, proxectadas na fachada dun dos edificios, frases reivindicativas, de ánimo, enxeñosas, entretidas... Un proxecto que alén de aliviar o confinamento deu en facerse viral e rematou sendo unha publicación: 'Un edificio, un proxector', recompilatorio de frases coma "Odiar cansa".
Gonzalo Suárez Castro estaba casado con María González Sampedro.
A capela ardente está instalada no Complexo Funerario Apóstol Santiago, na sala Obradoiro, situada na rúa Boisaca, fronte á entrada principal do cemiterio compostelán. Permanecerá aberta ata as 16.30 horas deste sábado, 5 de setembro.
Posteriormente, os restos mortais de Gonzalo Suárez Castro serán incinerados na intimidade familiar.
Esta nova perda súmase aos falecementos de Fernando e Pablo Suárez Castro, fillos de Jesús Suárez e María Luisa Castro, tamén a idades temperás.
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
- Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
- La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
- Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago