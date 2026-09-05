Carnaval en setembro
Un encontro "salvaxe" para todos os públicos: Compostela recibe os Entroidos de toda Galicia
Peliqueiros, follateiros e Xenerais da Ulla reuníronse este sábado no Obradoiro, cita tradicional dos carnavais, cun desfile pola cidade histórica que deixou coa boa aberta a turistas e peregrinos
Este sábado houbo unha cita ineludible na Praza do Obradoiro, o Entroido, a entografía carnavalesca de toda Galicia tivo a súa cita anual no centro neurálxico da cidade. Peliqueiros, follateiros e, entre unha vintena de entroidos tradicionais, tamén os Xenerais da Ulla abrindo paso reuníronse diante da Catedral para iniciar o desfile.
Unha morea de xente asistiu, como é tradición, a esta cita. Difícil foi atopar algún picheleiro ou picheleira. Pero si había moito turista e/ou peregrino, difícil de distinguir entre os uns e os outros a día de hoxe absolutamente abraiados coa escena que atoparon e que non contaba atopar.
Foi o caso de dúas irmáns británicas, que tranquilamente gozaban das mostras do Museo das Peregrinacións cando escoitaron balbordo e música. Saíron á Praza das Praterías e viron o desfile dos entroideiros. "Que é isto?" preguntáronse, e consultaron con ChatGPT que basicamente lles respondeu que estaban no lugar axeitado e no día ideal para descubrir o carnaval galego.
E non estaba errada a Intelixencia Artificial, pois elas estaban estusiamadas. Como tamén o estaba Mariluz, que lonxe de airarse ou desesperar porque non quedaba claro nas Praterías que fila era para ver o desfile e cal para entrar á Catedral de Santiago, optou polo limbo para gozar da música dos Galos da Mezquita, das percusións de Viana do Bolo ou dos bailes de Salceda de Caselas antes de ir abrazar ao Apóstolo.
A ela, coma ás peregrinas británicas, cruzóuselle a sorte no camiño logo de faceren o Camiño, no caso de Mariluz na honra do seu pai, finado no mes de abril, comezou a peregrinar en Sarria. Pero tamén había xente de aquí e dos arredores, que aínda nunca viviran o desfile dos Entroidos Galegos. Unha parella de mozos, coa súa nena pequena tamén se achegaron ao Obradoiro para vivir a experiencia: "Un evento cultural moi interesante que che ensina o carnaval sen ter que desprazarte" a cada lugar emblemático e que valoran, para os máis cativos, coma unha actividade divulgativa e "divertida, para coñecer as tradicións doutros lugares".
O entusiasmo palpábase na zona vella de Compostela durante o desfile, a música, o baile e a 'pillaría' fixéronse donas de todo, un dos maiores dos Cabreiros de Muíños animaba os máis novos nunha paradiña do desfile: "Ídevos metendo coa xente". O espírito do Entroido, o baile, a música e o politicamente incorrecto encheron de cor as rúas da cidade vella e o imaxinario de peregrinos e visitantes que atendían abraiados ao espectáculo do Carnaval galego. "It's wild", (é salvaxe) dicían as británicas, como ten que ser un Entroido, aínda que este encontro sexa fóra de hora.
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