El Gaiás se convierte en una ciudad de circo, juegos y fantasía para despedir el verano

La Cidade da Cultura volvió a cambiar de aspecto este sábado. Acrobacias, magia, teatro, música y juegos tomaron los espacios exteriores del Gaiás con una nueva edición de Cidade Imaxinaria, una de las grandes citas familiares de su programación, que reunió a cientos de personas durante la tarde.

Durante tres horas ininterrumpidas, el público pudo moverse entre espectáculos y espacios participativos pensados para distintas edades. La decimocuarta edición del evento contó con 15 propuestas y compañías mayoritariamente gallegas, aunque hasta Santiago también llegaron artistas procedentes de Cataluña, Asturias y Portugal.

El recorrido por el Gaiás estuvo marcado por tres espectáculos de pista con varios pases, en los que se mezclaron el circo clásico, las acrobacias, la magia y la danza. A ellos se sumaron dos propuestas itinerantes que llevaron la actividad por distintos puntos del recinto, entre ellas una singular casa sobre ruedas en la que las familias podían entrar y formar parte del propio espectáculo.

Una de las atracciones / Xunta

Del circo a los juegos con materiales reciclados

Buena parte de Cidade Imaxinaria se desarrolló también fuera de los escenarios. Cuatro zonas de juegos y actividades permitieron a los participantes probar disciplinas circenses, recuperar juegos tradicionales o descubrir nuevas formas de diversión a partir de materiales reciclados.

La oferta buscó cubrir además un abanico amplio de edades. Mientras algunos niños podían convertirse por unas horas en artistas de circo, otros participaron en propuestas tradicionales orientadas a fomentar valores como la igualdad. Para los más pequeños se habilitó un espacio sensorial específico para bebés, con actividades adaptadas a sus primeros años.

La jornada estuvo marcada por la participación de los más pequeños en los espectáculos / Xunta

La combinación de espectáculo y participación es precisamente una de las señas de identidad de Cidade Imaxinaria, que desde su nacimiento en 2011 se ha consolidado como una de las citas clásicas de la programación infantil del Gaiás. Tras el parón provocado por la pandemia, el encuentro recuperó su lugar en el calendario y alcanza este año su decimocuarta edición.

La directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, asistió al evento y destacó la importancia de impulsar “programaciones culturales integrales para todas las edades” con propuestas que, además del componente lúdico, estimulen la creatividad infantil.

Vázquez incidió también en el papel de Cidade Imaxinaria como escaparate para artistas y compañías vinculadas a las artes escénicas, el circo y el teatro de calle. La jornada forma parte de Para gustos, cultura, la programación estival impulsada por la Xunta, que este año contempla más de 3.600 propuestas en alrededor de 200 localidades gallegas.