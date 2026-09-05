Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en SantiagoManifestaciones CeutaLavacollaRobo en Foto SandineArmería Toribio
instagram

Zona tensionada

Goretti Sanmartín insiste en que Raxoi xestione a subvención de Vivenda

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago valorou moi positivamente a achega de fondos do Ministerio de Vivenda á Coruña e Compostela, 5,1 millóns de euros, para apoiar a dotación de vivenda nas zonas de mercado tensionado, como é o caso dos dous municipios. «Este tipo de medidas afianza o traballo do goberno, o traballo político e o técnico que fixemos coa oposición do PP e da Xunta».

Igual que xa fixo o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, a rexedora apuntou a disconformidade co texto do Real decreto que outorga a distribución dos fondos ás comunidades autonómas, cando no caso galego a Administración autonómica delegou todo o trámite da declaración nos concellos.

Noticias relacionadas y más

«Cremos que temos que ser os concellos os que xestionemos os fondos. Quizais o delegado do Goberno, que tan rápido se apuntou o tanto, queira posicionarse neste sentido coa mesma axilidade», apuntou Sanmartín. Dende o goberno local apóstase pola xestión directa dos fondos, ao seren coñecedores da realidade municipal e elaboradores do plan de medidas correctoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  5. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  6. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  7. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  8. Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asegura que se «desatoa» en Raxoi o pago medio a provedores

El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: "Aquí nadie te juzga ni te mira raro"

Goretti Sanmartín insiste en que Raxoi xestione a subvención de Vivenda

Vivir solo en Santiago, un lujo que requiere ingresos de al menos 1.800 euros netos

Vivir solo en Santiago, un lujo que requiere ingresos de al menos 1.800 euros netos

A nova depuradora de Santiago mellorará calidade da auga que chega ao Sar a partir de outubro

A nova depuradora de Santiago mellorará calidade da auga que chega ao Sar a partir de outubro

Así es el asombroso pazo en el que se rodó ‘Las hijas de la criada’, la serie que ya bate récords con su estreno en Antena 3

Así es el asombroso pazo en el que se rodó ‘Las hijas de la criada’, la serie que ya bate récords con su estreno en Antena 3

Salgueiriños estrena una romería nacida entre amigos: «De momento levamos cartos perdidos»

Sinatura do novo contrato de buses de Santiago: Raxoi conta asinar a finais da semana que vén ou comezos da seguinte

Sinatura do novo contrato de buses de Santiago: Raxoi conta asinar a finais da semana que vén ou comezos da seguinte
Tracking Pixel Contents