Zona tensionada
Goretti Sanmartín insiste en que Raxoi xestione a subvención de Vivenda
A alcaldesa de Santiago valorou moi positivamente a achega de fondos do Ministerio de Vivenda á Coruña e Compostela, 5,1 millóns de euros, para apoiar a dotación de vivenda nas zonas de mercado tensionado, como é o caso dos dous municipios. «Este tipo de medidas afianza o traballo do goberno, o traballo político e o técnico que fixemos coa oposición do PP e da Xunta».
Igual que xa fixo o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, a rexedora apuntou a disconformidade co texto do Real decreto que outorga a distribución dos fondos ás comunidades autonómas, cando no caso galego a Administración autonómica delegou todo o trámite da declaración nos concellos.
«Cremos que temos que ser os concellos os que xestionemos os fondos. Quizais o delegado do Goberno, que tan rápido se apuntou o tanto, queira posicionarse neste sentido coa mesma axilidade», apuntou Sanmartín. Dende o goberno local apóstase pola xestión directa dos fondos, ao seren coñecedores da realidade municipal e elaboradores do plan de medidas correctoras.
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