Recoñecemento
Homenaxe de Santiago a Rosa Bassave: o espazo natural recuperado na Lagoa de Cornes levará o seu nome
O Concello celebrará un acto institucional o vindeiro venres no que se colocará unha placa
O vindeiro venres, 11 de setembro ás 18h, terá lugar o acto institucional do Concello de Santiago de recoñecemento á feminista e anarcosindicalista Rosa Bassave, que pasará a nomear formalmente o espazo natural recuperado na Lagoa de Cornes.
Acordo da Comisión de Honra e Condecoracións
A identificación deste espazo natural co nome ‘Rosa Bassave’ foi acordado na Comisión de Honra e Condecoracións en recoñecemento a unha figura fundamental do movemento feminista, destacando a súa participación activa no proceso que daría lugar ao nacemento da Marcha Mundial das Mulleres, e cunha importante traxectoria no ámbito do sindicalismo, formando parte da refundación da CNT en Compostela e sendo a primeira muller en asumir a secretaría deste sindicato en Galicia.
No eido do feminismo, tamén cabe salientar o seu traballo baixo o pseudónimo ‘María Balteira’ en publicacións como Andaina, Festa da Palabra Silenciada, A Nosa Terra ou @narquista (1998-2004), tratando temas que, alén do papel das mulleres na sociedade, van desde a loita de clases ata o reintegracionismo, a solidariedade internacionalista ou a recuperación da memoria. No plano profesional, exerceu como directora da Biblioteca da Facultade de Matemáticas da USC.
Colocación dunha placa, discursos e música
O acto, no que se colocará unha placa, estará presidido pola rexedora, Goretti Sanmartín, e contará coas intervencións de familiares e de representantes do movemento feminista e da CNT. A formación musical Som do Galpom, da que forman parte dous fillos de Rosa Bassave, interpretará as pezas Rosa do deserto e Himno das barriadas.
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