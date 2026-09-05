Todo listo para la vuelta al cole: As Cancelas prepara una campaña con más de 1.000 euros en premios

La llegada de septiembre devuelve a las familias a la rutina de las aulas y a los preparativos propios de estas fechas. Mochilas, libros, material escolar, ropa y calzado protagonizan las compras de los próximos días, y As Cancelas quiere hacer más llevadera esta puesta a punto con una campaña que incluye sorteos por valor de más de 1.000 euros y actividades para los más pequeños.

Centro Comercial As Cancelas / CEDIDA

La iniciativa se desarrollará en el Punto de Atención al Cliente, situado en la planta cero del centro comercial, los días 9 y 10 de septiembre, de 16:30 a 20:30 horas, y el 11 y 12, de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.

Participar será sencillo. Los clientes que realicen una compra de al menos 20 euros podrán presentar su ticket, escanear el código QR de la promoción y descubrir en ese mismo momento si han conseguido uno de los premios.

Los más pequeños también tendrán su espacio dentro de la dinámica de la campaña, ya que podrán participar coloreando una gran pizarra, dejando volar toda su creatividad e imaginación.

Todo lo necesario para preparar la vuelta a las aulas en un mismo lugar

Además de los incentivos de la campaña, As Cancelas concentra en su oferta comercial diferentes alternativas para completar la lista de compras del nuevo curso sin necesidad de desplazarse a distintos puntos de la ciudad.

Para adquirir material escolar y otros artículos necesarios para el día a día, establecimientos como Folder, Pepco, MR.DIY y Carrefour ofrecen opciones que van desde papelería y accesorios hasta productos tecnológicos. En cuanto a ropa y complementos, Mayoral, Primark, Lefties y Kiabi cuentan con propuestas para renovar el armario de los más pequeños.

El equipamiento deportivo y el calzado también tienen su espacio con tiendas como JD Sports, Décimas, AW Lab y Deichmann, mientras que Misako permite completar la preparación con mochilas y otros accesorios.

La visita puede prolongarse, además, con las distintas propuestas de ocio y restauración del centro comercial, convirtiendo una jornada dedicada a los preparativos de septiembre en un plan para compartir en familia y disfrutar de los últimos días del verano.

Con esta acción, As Cancelas se suma al inicio del nuevo curso con una propuesta que combina compras, entretenimiento y premios. Una forma de acompañar a las familias durante uno de los momentos de mayor gasto del año y de hacer un poco más llevadera la tradicional cuesta de septiembre.