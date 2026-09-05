El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: "Aquí nadie te juzga ni te mira raro"

Desde que nació en 1972 en las caballerizas de un pazo del siglo XVII, el pub más antiguo de Galicia no ha dejado de ser una especie de cueva del tesoro. Entrar en él es viajar en el tiempo: arcos de piedra, tartán negro y rojo forrando el techo y expositores con los recuerdos que este local emblemático de Santiago ha ido reuniendo en su más de medio siglo de historia.

Su agenda, que ultima ahora los detalles para afrontar el nuevo curso universitario de la USC, también está lejos de parecerse a la de un bar de copas al uso. Porque, desde hace un tiempo, en el Modus Vivendi no solo se baila. También se habla de un tema espinoso que no invita mucho a la fiesta: la muerte.

Cuenta Chema Díaz, uno de los socios propietarios del pub, que la iniciativa partió de dos chicas -Susana Martínez e Thais Núñez- interesadas en crear un espacio en el que se pudiera conversar de cosas difíciles de una forma sencilla. Se ha bautizado como Death Café y continuará en la temporada 2026-2027 reuniendo todos los miércoles a las 20.00 horas a los compostelanos que quieran "charlar sobre la muerte" y "toda la gama de experiencias que conlleva" y que raramente se discuten en el día a día.

El evento va seguido de lo que Díaz considera "las mejores foliadas de la ciudad", en las que toca celebrar la vida bailando y cantando la música tradicional gallega. Muchos de los que se acercan son jóvenes, pero en el Modus Vivendi entra todo el mundo. "Aquí nadie te juzga ni te mira raro, ni por cómo vistes ni por tu edad. Puede venir un chico de 18 años casi con su abuelo", resume el copropietario. Las puertas están abiertas.

El Modus Vivendi, una reliquia en el casco histórico de Santiago

En función de la noche en la que uno aterrice en el Modus, puede encontrarse con toda clase de propuestas. Las más populares son las jam sessions, en las que muchos se animan a salir a tocar, pero también hay momentos para poner la oreja, como en las citas mensuales en las que el público se olvida de Spotify y se reúne para escuchar en silencio un disco "de principio a fin".

Igual que puede entrar cualquiera, entre las paredes del pub también puede sonar cualquier cosa, aunque lo que ahora está de moda, dice Díaz, es el folk. La bossa nova era "lo máximo" en los 2000, cuando él, Manuel Rodríguez y otros socios cogieron el traspaso del local con la intención de que resurgiera. "Estábamos mirando otros locales para hacer algo muy personal, pero nos enteramos de que el anterior dueño [Braulio Vilariño] quería traspasarlo. Nos pareció una oportunidad muy buena, porque tiene una historia muy importante", relata.

Importante y variopinta. Díaz aún recuerda cómo era en su juventud, cuando por el local desfilaba "gente mayor con poder adquisitivo" y los universitarios apenas asomaban por la puerta. Él era uno de los que no solía pasarse, así que nunca pensó que tendría las llaves del reino. Pero ha querido mantener las huellas de todo su pasado, que son muchas y a cada cual más extraña.

El copropietario habla del panel de tela escocesa que han recuperado hace poco "para homenajear esa época", aunque hay cosas que nunca se han perdido. El bar de copas sigue manteniendo intactos los elementos más característicos de su planta baja, donde estaban las caballerizas y en la que los compostelanos siguen descendiendo por la icónica rampa "adaptada a las pezuñas de los animales".

El interior del pub Modus Vivendi, con Manuel Rodríguez en el centro. / Antonio Hernández Ríos

El bebedero donde comían y bebían también sigue ahí, igual que la vitrina en la que los visitantes fueron dejando sus recuerdos a lo largo de los años. Esa es una parada obligada, de esas en las que merece la pena "estar mirando al detalle durante bastantes minutos", porque "de vez en cuando" aún "se añaden cosas". Como el Modus, siempre está cambiando.

Obras sacras y autógrafos para pagar las copas

Todos los objetos que se acumulan en el expositor tienen su propia historia detrás. Los viajeros meten en él monedas y billetes de sus países, que conviven con "obras sacras transformadas" y trabajos de artistas que los dejaron "como pago por las consumiciones que hacían" y que no habían pensado en cómo saldar antes de empinar el codo.

Pegasus, un grupo jazz de los 70, aún tiene allí una postal firmada. Aunque hay otros tesoros que son inmateriales. "Tuvimos a Narf un año como artista residente. Era una persona muy positiva. Recuerdo hablar con él de gustos musicales y de las cosas que estaba componiendo. Compartir ese tiempo con él de cerca fue importante", cuenta el dueño sobre una época en la que "llegaban músicos de todas partes" y las calles estaban inundadas de "mucho ánimo de fiesta".

Hoy, "la noche ha decaído", aunque los jóvenes todavía empiezan la carrera con ganas de comerse la ciudad desde las barras. Precisamente para ellos, y como todos los años, este pub histórico de la zona vieja organizará una fiesta de inicio de curso el 24 de septiembre, con Planète Sauvage y Flanagan en el escenario.

A partir de entonces, el local también promete "una caja llena de sorpresas" para los próximos meses. El listón, dado su recorrido, está alto, pero Díaz no titubea: el Modus Vivendi siempre está a la altura.