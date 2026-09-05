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Infraestruturas

A nova depuradora de Santiago mellorará calidade da auga que chega ao Sar a partir de outubro

A EDAR iniciou a súa fase de posta en marcha o pasado 29 de xuño, un período que se prolongará durante doce meses e no que se irán axustando progresivamente os distintos procesos

As obras da nova depuradora de Santiago arrancaron en marzo de 2024

As obras da nova depuradora de Santiago arrancaron en marzo de 2024 / Antonio Hernández

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Manu López

Manu López

Santiago

A nova depuradora da Silvouta dará a principios de outubro un novo paso na súa posta en funcionamento coa entrada en servizo das membranas do reactor biolóxico, un proceso que permitirá mellorar de maneira importante a calidade do efluente que chega ao río Sar. A instalación atópase desde o pasado 29 de xuño en fase de posta en marcha, un período que se prolongará durante doce meses e no que se irán axustando progresivamente os distintos procesos de tratamento ata acadar o seu funcionamento a pleno rendemento.

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou os avances nunha infraestrutura que cualifica de "estratéxica para Santiago e para a comarca", ao considerar que permitirá garantir unha mellor calidade das augas e do medio que rodea a cidade. "Agora seguimos traballando para que funcione a pleno rendemento", sinalou Blanco, que subliñou tamén o compromiso do Goberno central coa actuación.

Investivento de 60 millóns

A nova depuradora supón un investimento de 60 millóns de euros, dos que o 80% son achegados polo Goberno de España. As obras son executadas pola Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), sociedade dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, e encaran agora a etapa final de axustes antes da súa entrada definitiva en servizo.

O proceso para a construción da nova infraestrutura desenvolveuse en dúas fases. Ao rematar a primeira delas, a EDAR xa comezou a tratar as augas residuais ao tempo que se desenvolvía a segunda, iniciada o pasado outono. A obra foi cumprindo os prazos marcados, pese a que desde Acuaes recoñeceron que durante o inverno houbo dificultades que complicaron a execución, principalmente relacionadas coas intensas choivas e co atraso no suministro de materiais debido aos conflitos bélicos –especialmente en Oriente Medio–.

Dúas décadas agardando

Desde o Concello de Santiago tamén puxeron en valor que o proceso avanza conforme ao calendario previsto e consideran que a cidade está "moi cerca de devolvelle ao río Sar un nivel de calidade da auga aceptable". O goberno municipal lembra que foi necesario agardar cando menos dúas décadas para dispoñer dunha depuradora coa capacidade e a tecnoloxía necesarias para tratar os vertidos dun sistema de saneamento que atende máis de 100.000 persoas.

O Concello incide ademais no longo percorrido que tivo o proxecto e sostén que ao longo dos anos "houbo gobernos que impulsaron e outros que atrancaron", aínda que considera que finalmente "prevaleceu o positivo". A nova instalación contará, segundo destaca Raxoi, coa tecnoloxía precisa para reducir ao mínimo a contaminación da auga e suporá tamén un aforro importante para as arcas municipais grazas aos acordos alcanzados co Goberno do Estado.

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A previsión mantense en que a nova EDAR complete a súa fase de posta en marcha durante 2027 e sexa entregada ese mesmo ano ao Concello de Santiago, que asumirá a partir dese momento a súa xestión.

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