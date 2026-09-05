Infraestruturas
A nova depuradora de Santiago mellorará calidade da auga que chega ao Sar a partir de outubro
A EDAR iniciou a súa fase de posta en marcha o pasado 29 de xuño, un período que se prolongará durante doce meses e no que se irán axustando progresivamente os distintos procesos
A nova depuradora da Silvouta dará a principios de outubro un novo paso na súa posta en funcionamento coa entrada en servizo das membranas do reactor biolóxico, un proceso que permitirá mellorar de maneira importante a calidade do efluente que chega ao río Sar. A instalación atópase desde o pasado 29 de xuño en fase de posta en marcha, un período que se prolongará durante doce meses e no que se irán axustando progresivamente os distintos procesos de tratamento ata acadar o seu funcionamento a pleno rendemento.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou os avances nunha infraestrutura que cualifica de "estratéxica para Santiago e para a comarca", ao considerar que permitirá garantir unha mellor calidade das augas e do medio que rodea a cidade. "Agora seguimos traballando para que funcione a pleno rendemento", sinalou Blanco, que subliñou tamén o compromiso do Goberno central coa actuación.
Investivento de 60 millóns
A nova depuradora supón un investimento de 60 millóns de euros, dos que o 80% son achegados polo Goberno de España. As obras son executadas pola Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), sociedade dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, e encaran agora a etapa final de axustes antes da súa entrada definitiva en servizo.
O proceso para a construción da nova infraestrutura desenvolveuse en dúas fases. Ao rematar a primeira delas, a EDAR xa comezou a tratar as augas residuais ao tempo que se desenvolvía a segunda, iniciada o pasado outono. A obra foi cumprindo os prazos marcados, pese a que desde Acuaes recoñeceron que durante o inverno houbo dificultades que complicaron a execución, principalmente relacionadas coas intensas choivas e co atraso no suministro de materiais debido aos conflitos bélicos –especialmente en Oriente Medio–.
Dúas décadas agardando
Desde o Concello de Santiago tamén puxeron en valor que o proceso avanza conforme ao calendario previsto e consideran que a cidade está "moi cerca de devolvelle ao río Sar un nivel de calidade da auga aceptable". O goberno municipal lembra que foi necesario agardar cando menos dúas décadas para dispoñer dunha depuradora coa capacidade e a tecnoloxía necesarias para tratar os vertidos dun sistema de saneamento que atende máis de 100.000 persoas.
O Concello incide ademais no longo percorrido que tivo o proxecto e sostén que ao longo dos anos "houbo gobernos que impulsaron e outros que atrancaron", aínda que considera que finalmente "prevaleceu o positivo". A nova instalación contará, segundo destaca Raxoi, coa tecnoloxía precisa para reducir ao mínimo a contaminación da auga e suporá tamén un aforro importante para as arcas municipais grazas aos acordos alcanzados co Goberno do Estado.
A previsión mantense en que a nova EDAR complete a súa fase de posta en marcha durante 2027 e sexa entregada ese mesmo ano ao Concello de Santiago, que asumirá a partir dese momento a súa xestión.
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