Vivir solo en Santiago, un lujo que requiere ingresos de al menos 1.800 euros netos

Vivir solo en Santiago todavía es posible. Lo que empieza a desaparecer, sin embargo, es la posibilidad de hacerlo con un sueldo bajo, una pensión ajustada o el salario habitual de buena parte de los jóvenes logrando ahorrar una parte, aunque sea pequeña, de los ingresos.

El primer gasto que un adulto debe tener en cuenta de cara a vivir independientemente es el alquiler. La oferta en Compostela de estudios y apartamentos de una única habitación no es amplia. Actualmente, en los principales portales inmobiliarias se contabilizan alrededor de medio centenar de domicilios con estas características. Su precio medio se mueve entre los 500 y 800 euros. La moda, es decir, el coste más habitual, se sitúa en los 600 euros.

No obstante, más allá del precio, el problema inicial con el que se encuentra un individuo dispuesto a meterse en una de estas viviendas es la tipología del alquiler. Más de un tercio de estos contratos se anuncian con carácter temporal, por lo que su arrendatario tampoco tiene garantizada una residencia estable.

Por otro lado, cabe destacar que no solamente hace falta tener el tiempo y la disponibilidad para entrar en un piso de la capital gallega. Además de exigencias de nóminas y otros documentos que acrediten cierta estabilidad económica y garantía de pagos, muchos propietarios añaden requisitos extra, como ejercer una determinada profesión, ser hombre o mujer e incluso haber nacido en Europa.

El SMI no llega al umbral de una vivienda asequible

El salario mínimo interprofesional es en 2026 de 1.221 euros brutos al mes, con un mínimo anual de 17.094 euros. Prorrateado entre doce meses equivale a 1.424,50 euros brutos. Solo el alquiler medio en inmuebles pensados para un único residente ya absorbe el 43,5% de esa cantidad, antes de impuestos, luz o agua. Si se añaden alrededor de 100 euros mensuales para energía, agua y calefacción de un piso pequeño, la vivienda se comería algo más de la mitad incluso utilizando como referencia el salario bruto.

Eurostat considera que existe sobreesfuerzo cuando el conjunto de los costes de vivienda supera el 40% de la renta disponible del hogar. Entran el alquiler y suministros como agua, electricidad, gas o calefacción. Con 620 euros de renta y alrededor de 100 de gastos básicos, una persona necesitaría disponer de aproximadamente 1.800 euros netos al mes para quedarse justo en ese límite. No significa que sea imposible vivir solo cobrando menos, sino que hacerlo coloca al hogar, según el criterio europeo, en situación de sobreesfuerzo y limita enormemente la capacidad de ahorro y de reacción ante imprevistos.

Eurostat considera que existe "sobreesfuerzo" si el alquiler se come el 40% o más de los ingresos netos mensuales / Antonio Hernández

La comparación con el trabajador medio de Santiago presenta un panorama ligeramente más optimista, aunque no existe un dato municipal reciente que pueda llamarse estrictamente «sueldo medio». La aproximación oficial más actual es la base media de cotización del Régimen General. Esta, según los datos más recientes del IGE, son 2.446,40 euros mensuales, un 12% por encima del resto de Galicia. No equivale al dinero que llega a la cuenta bancaria, pero funciona como indicador de la remuneración bruta cotizable. En ese nivel, 620 euros de alquiler representan un 25% de la base; incorporando los suministros, alrededor del 29%.

Para los jóvenes, la puerta se estrecha más

Tampoco existe una estadística oficial del sueldo de los menores de 30 años en Santiago. La referencia territorial más cercana es la estadística tributaria del IGE para Galicia. En 2024, los asalariados de 18 a 25 años tuvieron un salario anual medio de 10.236 euros los hombres y 8.055 las mujeres; entre 26 y 35 años fueron 21.180 y 19.154 euros, respectivamente. Al ponderar ambos sexos según el número de asalariados, el resultado es de unos 9.200 euros al año entre los 18 y los 25 y 20.000 entre los 26 y los 35. Son ingresos salariales anuales y pueden incluir empleos parciales o personas que no trabajaron todo el año, por lo que no equivalen al salario de un contrato a jornada completa.

Aun tomando el grupo de 26 a 35 años, más favorable que el que resultaría de aislar solo a los menores de 30, el salario anual equivale a unos 1.682 euros brutos mensuales. Unos 720 euros de alquiler y suministros suponen ya cerca del 43% del bruto, antes de impuestos.

Estudiantes en la puerta de la inmobiliaria Julio Gerpe este martes / Jesús Prieto

Los pensionistas tampoco quedan al margen. La pensión media en Santiago alcanzó 1.515 euros mensuales en 2025, frente a 1.295 en Galicia. En una comparación simple entre importes mensuales, un alquiler de 620 euros consume el 41% antes de encender la calefacción.

Un presupuesto de unos 1.200 euros antes de ahorrar

En cualquier caso, la vida no es solo el alquiler, y aquí es importante distinguir entre estadísticas y estimaciones: no existe una cesta oficial del coste de vivir solo en Santiago. Para aproximarse puede construirse un presupuesto prudente con entre 230 y 280 euros para alimentación, 100-140 para luz, agua y calefacción, 30-40 de internet y móvil, 15,60 euros para el bono mensual del autobús urbano, alrededor de 8-12 euros si se contrata un seguro básico de inquilino, 100 para ocio y otros 30-50 para higiene y limpieza.

Sumado al alquiler medio, ese presupuesto se mueve aproximadamente entre 1.135 y 1.310 euros al mes. Además, es deliberadamente contenido: no incluye coche, viajes, ropa, deudas, averías, gastos extraordinarios ni ahorro.

Como referencia, el INE sitúa el gasto medio de los hogares españoles formados por una sola persona menor de 65 años en 23.784 euros anuales en 2025, unos 1.982 euros mensuales. Esa cifra nacional recoge patrones de consumo y situaciones de vivienda muy diferentes y no puede trasladarse directamente a Santiago, pero sirve para constatar que el presupuesto anterior funciona más como un suelo de gasto que como una vida holgada. Además, fue precisamente este tipo de hogar el que más incrementó su gasto el último año: un 7%.

La paradoja compostelana es que un piso pequeño sigue siendo más barato que una vivienda familiar, pero ya no necesariamente resulta asequible para quien dispone de un único ingreso. El mercado ofrece llaves para una persona; lo que se reduce es el número de nóminas capaces de abrir esa puerta sin pareja, compañeros de piso o ayuda familiar. Vivir solo no ha desaparecido, pero se está convirtiendo en una opción cada vez más reservada a quien puede pagar una prima por su independencia.