La Asociación de Pacientes denuncia casi cuatro horas de espera y enfermos en los pasillos de Urgencias del CHUS

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS ha denunciado este domingo, a través de un comunicado, un nuevo episodio de saturación en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. El colectivo basa su denuncia en el testimonio que, según explica, le trasladó un paciente atendido durante la jornada del sábado.

De acuerdo con la versión difundida por la asociación, el usuario acudió a Urgencias con fuertes cólicos y, tras pasar por el triaje, fue situado a las 20.40 horas en un pasillo, donde se encontraban otros diez pacientes que aguardaban en camillas y sillas de ruedas para acceder a los cubículos de atención.

El comunicado sostiene que transcurrieron cerca de cuatro horas hasta que el paciente fue finalmente atendido. La asociación utiliza este caso para volver a denunciar lo que considera una situación recurrente en el servicio y asegura que desde 2015 ha presentado «centenares de denuncias» relacionadas con la presencia de pacientes en los corredores y sus posibles efectos sobre la intimidad y la dignidad de los usuarios.

Imagen difundida por la Asociación / Asociación de Pacientes del CHUS

Para respaldar sus reivindicaciones, el colectivo recuerda en su escrito distintos antecedentes institucionales. Entre ellos cita un informe del Consello de Contas sobre las Urgencias del CHUS correspondiente a 2010, así como un documento elaborado por los defensores del pueblo en 2015 que advertía de las dificultades para garantizar la intimidad de los pacientes en situaciones de masificación.

La asociación también alude a una recomendación formulada en 2020 por la Valedora do Pobo de Galicia a raíz de una queja presentada por el propio colectivo, en la que se instaba a adoptar medidas para garantizar la confidencialidad de los datos clínicos durante la atención en Urgencias.

En su comunicado, la Asociación de Pacientes reclama nuevamente a los responsables sanitarios que adopten medidas para evitar estas situaciones y sostiene que la asistencia de pacientes en los pasillos puede comprometer derechos como la intimidad, la dignidad y la confidencialidad. Se trata, en todo caso, de afirmaciones y valoraciones realizadas por el colectivo en el escrito difundido este domingo.