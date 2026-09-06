Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»

Christian Gálvez, escritor y presentador de televisión, madrileño pero santiagués de vocación y nexos familiares, vuelve a Galicia, tierra de su mujer, la periodista compostelana Patricia Pardo. Presenta la novela He vencido al mundo (Saga Jesús de Nazaret 2) editado por Suma. «Retrata uno de los momentos más apasionantes de la Historia de la mano de tres personajes icónicos: la madre de Jesús, un apóstol y un centurión», señalan desde su sello.

En su regreso a tierras gallegas, Christian Gálvez visita Vigo el viernes 11 de septiembre (20 horas) para hablar en el Club Faro que promueve Faro de Vigo, diario del mismo grupo de comunicación (Editorial Prensa Ibérica) que EL CORREO GALLEGO, medio con el que charla sobre ese nuevo libro y su amor por Galicia.

Nueva entrega de la saga ‘Jesús de Nazaret’, pero con personajes de su entorno...

Sí, continuo la tradición del protocristianismo, del nacimiento del cristianismo en ese primer siglo, y sigo la estela de la novela anterior, Te he llamado por tu nombre, solo que en este caso, amparándome un poco en mi predilección por Lucas, el evangelista, que pone el foco en los invisibles, y al decir invisibles, quiere decir... en los enfermos, en los pobres, en las mujeres y en los niños, dije: ‘¿por qué no contar todos esos silencios no intencionados que tiene el nuevo testamento que tiene el centro a aquellos que estuvieron con Jesús de Nazaret?’ Y qué mejor que poner la imagen que representa a la mejor de las luces y la imagen que representa a la peor de las sombras, que en este caso son María y Judas, casi como si se tratase de una precuela de la novela anterior... pero, más allá de la deidad, que lo hay, explorar la pátina de todo lo que tiene que ver con emociones.

¿Hasta qué punto es importante tener fe cristiana para disfrutar de una novela como esta y la saga?

No sé si es necesario o no, pero sí es verdad que en la anterior novela, que presenté en Santiago en su día, igual que la nueva la voy a presentar el día 11 en Vigo, al principio, pensé que ya es de por sí un milagro el hecho de que puedas entretener a los lectores pero es verdad que no tenía ninguna aspiración desde el punto de vista de la evangelización, pero también es cierto que voy viviendo la fe de una manera más intensa y más pública, por qué no decirlo, y en este caso sí que me apetece intentar acercar a la gente las escrituras, y hacer que las revisiten, que las vuelvan a leer y que se vuelvan a dejar fascinar por lo que encuentren entre ellas... No se trata de circunscribir la novela a lo religioso. Entiendo que quien es católico lo leerá de una manera y quien lo es lo leerá de otra. Yo como cristiano católico creyente practicante, sé que Jesús resucitó, así que habrá gente que diga que es una novela de ficción y quien diga que es una novela histórica basada en hechos reales.

Ese punto didáctico que pone al escribir, ¿añade una mayor responsabilidad?

Siempre hay responsabilidad, sobre todo en el momento en el que tomas como base las sagradas escrituras porque en el momento en que María dice: 'Buenos días, hijo' o Jesús dice: 'Gracias mamá', ya es apócrifo porque eso no viene en la biblia porque, al final, la biblia no deja de ser un conjunto de relatos que cuenta una parte importante de la vida de Jesús de Nazaret... La novela condensa la última semana de vida de Jesús de Nazaret y ese 'Buenos días', ese preguntar de Jesús a su mamá, o esas dudas de Judas, supone acercarse a lo cotidiano y todo eso casi puede resultar apócrifo y claro que sientes muchísima responsabilidad porque es una obra de ficción pero es lo que a mí me inspira. ¿Cómo veo a María, a Jesús y a Judas? Los veo de esta manera y habrá gente que pueda sentirse identificada y aplaudirlo y habrá quien diga que no le gusta esa imagen, pero se trata de reconstruir unos hechos desde el lado más humano sin restarle la pátina divina, que la tiene.

Más allá de la opinión de la familia, ¿en este libro contó con asesoramiento documental?

Claro. Sí, sí, sí... En esta novela un poquito menos, pero también han trabajado en ello asesores, y en la novela anterior, sobre todo, trabajaron muchísimos expertos en judaísmo e imperio romano, por un lado, catedráticos de la Universidad Complutense, y desde el punto de vista histórico, tengo que citar también a especialistas escritores como Juan Tranche, que se dedica a echarme un mano en todo lo que tiene que ver con Roma y desde el punto de vista cristiano, además de tener el aplausos desde el arzobispado de Madrid, donde les ha gustado mucho la nueva novela, cuento con el apoyo de la comunidad franciscana, tanto Fray Manuel Lama como Fray Luis Quintana, parte de los franciscanos de la comunidad cristiana que son los custodios de Tierra Santa, en tiempos de San Francisco de Asís, y son ellos quienes me guían y me orientan, me preguntan sus dudas y me dicen: 'Cuidado con esta incongruencia', y son ellos los que me orientan en la parte más teológica cristiana católica.

A Rodrigo Costoya, escritor asentado en Santiago y docente de Educación Físicas del IES Rosalía de Castro, promotor del foro Compostela Histórica 2026 (que se hace del 26 al 28 de septiembre, ya con la inscripción abierta online), es buen amigo suyo y le hemos pedido que le plantee una pregunta. Él, amable, ha accedido, así que ahí la lanzo: ¿Está tan presente Santiago en su obra como en su vida?

Llevo años en el mundo editorial y también años en el mundo televisivo y puedo asegurar que Rodrigo Costoya es uno de los tipos más generosos que me he encontrado en mi trayectoria profesional... Y plantea una buena pregunta. Efectivamente, Santiago está tan presente en mi obra como en mi vida. He vencido al mundo es parte de una saga, es el segundo volumen y ya estoy con el tercero, que se publicará el año que viene y que va de la misma temática, del nacimiento del cristianismo pero a la hora de colocar un nombre al protagonista de ficción de la primera novela, Te he llamado por tu nombre, elegí Santiago pero como no quería que el público lector se confundiera con Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Santiago El Justo, hermano de Jesús de la iglesia primitiva de Jerusalén, dije: ‘Volvamos al origen. ¿Cómo se va a llamar? Jacob, que es el origen del nombre y ese es un homenaje directo, transparente y con todo tipo de intenciones a Santiago de Compostela. Y luego, es verdad que, en esta segunda novela, Santiago el Mayor, el llamado Boanerges (Hijo del Trueno) tiene mucha más presencia que en la primera, no así en la tercera, que tiene que ver con los años 60, con Roma, con Nerón y con las persecuciones de los cristianos, pero sí que hay ciertos detalles como que en una conversación entre Pablo de Tarso y Lucas de Antioquía, se nombren las dos menciones que hace Pablo de Tarso a Hispania porque tiene un viaje pendiente a Hispania porque Santiago ya estuvo allí, vivo primero y muerto después.