El cantante argentino radicado en Compostela, Lacandona, presenta nueva canción

Julián Lacandona presentará el próximo 17 de septiembre P.U.M.M. (Por un mundo mejor), una nueva canción que nace de la necesidad de recuperar la esperanza, la solidaridad y la capacidad colectiva de transformar la realidad.

Con una mirada profundamente humana y comprometida, P.U.M.M. propone una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué mundo queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo?

«Es una canción que me pareció que era un momento histórico para sacarla por todas las cosas que están pasando en el mundo: aumento de guerras, mensajes de odio, el pueblo contra el pueblo. La canción es un grito de paz, a bajar las banderas que nos están destruyendo. Buscar unión y diálogo», comenta Julián Lacandona.

P.U.M.M. se mueve entre la canción latinoamericana, el mestizaje y las raíces de la música popular, territorios que forman parte del universo sonoro de Lacandona. Una música que no busca solamente ser escuchada, sino también generar encuentro, conciencia y movimiento.

«Quisieron enterrarnos. Pero éramos semillas», es la frase que resume el espíritu de P.U.M.M.: la capacidad de resistir, volver a crecer y transformar aquello que parecía definitivo en una nueva oportunidad.

Una canción nacida desde la independencia y el encuentro

P.U.M.M. fue producida por Lacandona junto a JR Buela, y mezclada y masterizada en Sonoramica por Roberto Tito Ledesma.

El lanzamiento estará acompañado por un videoclip oficial creado por Lucía Socolsky Vázquez de 100días Producciones, además de diferentes piezas audiovisuales que amplían el universo visual de la canción. El diseño de portada a cargo de Venditti, y la ilustración previa al lanzamiento, por ZamoTamay. La distribución estará a cargo de MAD91, sello y productora vinculada al artista Morodo.

Detrás de Lacandona se encuentra el músico argentino Julián Lacandona Socolsky Vázquez actualmente radicado en Galicia, la tierra de sus abuelos Julio y Maruxa.

Su propuesta combina reggae, rock, rap, canción latinoamericana y española, cumbia, son cubano y otros sonidos mestizos, construyendo una identidad propia que pone en primer plano las letras y el vínculo con el público.

Con varios trabajos discográficos publicados —entre ellos Soles de Resistencia, No hay tregua y El Conjuro—, Lacandona ha desarrollado una trayectoria marcada por la canción de autor, la música popular y el compromiso social.

Su música ha encontrado especialmente eco en países como Argentina, España, Colombia, México, Chile y Estados Unidos.

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En esta nueva etapa, Lacandona continúa profundizando una idea que atraviesa toda su obra: la música como herramienta de encuentro, resistencia y transformación.