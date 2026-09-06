Siete empresas pujan por construir 34 viviendas públicas en Santa Marta

La Xunta de Galicia ha recibido siete ofertas de empresas para la redacción del proyecto y las obras de construcción de 34 viviendas de promoción pública en la avenida Syra Alonso, en el barrio de Santa Marta de Santiago, con una inversión autonómica de más de siete millones de euros, de los que 191.556 euros se destinan a la redacción, otros 114.459 euros son para la dirección y el grueso de la cuantía, 6.723.173, para la construcción de los dos edficios. La actuación se desarrollará en dos parcelas cedidas gratuitamente a la Adminsitración gallega por el Concello de Santiago.

Los terrenos están situados en la zona de Castro de Abaixo, en los números 5 y 7 de la avenida Syra Alonso. Ambas tienen 560 metros cuadrados, por lo que cada una ofrece espacio para un edificio de 17 viviendas. Las parcelas se tasaron en más de 700.000 euros cada una y en la cesión, el gobierno dirigido por Goretti Sanmartín había puesto como condición la promoción de vivienda pública y su destino a alquiler accesible a través de precios promocionados.

Uso de técnicas industrializadas

Para agilizar esta intervención, la Xunta licitó en el mismo contrato la redacción del proyecto, la dirección y la ejecución de las obras. En esta actuación se emplearán técnicas industrializadas, por lo que las bases recogen que el uso de este sistema supone hasta el 25 % de la puntuación en la adjudicación. Según el Eejcutivo autonómico, este sistema no solo permite reducir plazos, sino que también mejora la calidad de la construcción, es más eficiente y sostenible y aporta mayor seguridad laboral.

Otras promociones en marcha

En Santiago, la Xunta está construyendo 60 viviendas públicas en O Castiñeiriño y en Lamas de Abade, además de tener en marcha otros 36 pisos en Volta do Castro y 60 alojamientos juveniles en Xoán XXIII, dirigidos a favorecer la emancipación de la juventud.

Asimismo, está en marcha un concurso de ideas para construir 244 viviendas públicas y una residencia juvenil de 150 plazas en Salgueiriños, al que se han presentado 39 propuestas. Además, se está desarrollando suelo residencial, con el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) en el ámbito de Mallou para impulsar la construcción de 3.609 viviendas, el 80 % protegidas.