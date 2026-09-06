Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández

Las fiestas patronales de a Nosa Señora da Mercé volverán a convertir Conxo en punto de encuentro para vecinos y visitantes los próximos días 11, 12 y 13 de septiembre. Detrás del programa festivo hay, sin embargo, meses de trabajo y organización. David Rozado Reboredo y Antón Pérez Albariño, integrantes de la comisión de fiestas del barrio, afrontan por primera vez la responsabilidad de sacar adelante unas celebraciones que consideran especialmente importantes porque la Merced es la patrona de Conxo.

"Hay que celebrarlo por todo lo alto cada vez que la Virgen tiene que salir", explican. Y para que ese momento llegue, el trabajo comienza mucho antes de que arranquen las fiestas. La preparación de esta edición ha ocupado alrededor de cuatro meses de intenso trabajo, aunque la contratación de orquestas obliga a comenzar prácticamente un año antes. De hecho, la comisión tuvo que cerrar ya en octubre del pasado año las actuaciones de este septiembre, una época complicada por la elevada demanda de las formaciones musicales.

Procesión de las pasadas fiestas de Nuestra Señora de la Merced / Jesús Prieto

La organización incluye desde la elaboración de libros y carteles hasta toda la tramitación burocrática y los permisos necesarios, además de la contratación de las orquestas y la gestión de los posibles problemas que puedan surgir hasta el último momento: "Desde que acaba una ya estás preparando la siguiente", resumen los integrantes de la comisión.

Un homenaje a Enrique Fernández Otero 'Kiko' y a los mayores del barrio

Una de las novedades con mayor carga emotiva de esta edición será el homenaje a Enrique Fernández Otero 'Kiko', al que los organizadores definen como una persona muy querida tanto en Conxo como en Santiago. Será el encargado de leer el pregón, pero el reconocimiento, pretende extenderse también a toda una generación de vecinos mayores que durante años han colaborado para mantener las fiestas y las tradiciones del barrio.

Enrique Fernández Otero 'Kiko' será el encargado de leer el pregón / Cedida

La comisión reivindica precisamente ese papel de los más veteranos como motor de la vida vecinal. Son personas que, pese a que cada vez quedan menos, continúan "tirando del barrio para arriba" y haciendo posible que tradiciones como la salida de la patrona sigan vivas.

Al mismo tiempo, los organizadores destacan que también encuentran implicación entre las nuevas generaciones. Algunos vecinos jóvenes quieren colaborar y contribuir a que las celebraciones sigan adelante, algo que la comisión considera fundamental para garantizar su continuidad.

Música, tradición y propuestas para todas las edades

El programa de las próximas fiestas de a Nosa Señora da Mercé combina actividades dirigidas a públicos diferentes. La comisión ha querido incorporar propuestas capaces de atraer también a gente joven, entre ellas la Disco Chocolate, una de las discotecas móviles que, según explican, tiene especial capacidad de convocatoria entre este público.

La programación incluye también un mercado artesanal, que se incorpora como una de las novedades de estas fiestas tradicionales de Conxo, además de distintas actuaciones musicales y verbenas.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo día 13 de septiembre con la salida en procesión de la Virgen a las once de la mañana desde las Mercedarias. La patrona estará acompañada por la Banda da Veracruz y por el Grupo de Música Folclórica Tradicional do Sar. A continuación, a la una de la tarde, se celebrará la misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, cantada por el coro de Conxo.

La jornada continuará con propuestas gastronómicas y musicales. La comisión ha buscado también que los vecinos de mayor tengan su espacio dentro de las celebraciones, con actuaciones pensadas especialmente para ellos.

Otra de las tradiciones que se mantiene es la exposición de coches antiguos, una actividad que los organizadores consideran "muy bonita" y que ha tenido muy buena acogida en años anteriores.

Cartel distribuido por la comisión de Conxo de las próximas fiestas en honor a Nuestra Señora de la Merced / Cedida

Actividades para los más pequeños

Los niños también tendrán su propio espacio dentro del programa, con baño de espuma, pintacaras y colchoneta, en una actividad prevista para el viernes día 11 entre las cuatro y las ocho de la tarde.

La comisión quiere aclarar que estas actividades no pretenden dejar fuera a ninguna familia. La referencia del cartel de las fiestas de "Xogos solo para socios" corresponde a quienes han abonado la cuota y han contribuido económicamente a las fiestas. Para las familias que no hayan podido hacerlo, se plantea una aportación simbólica de cinco euros por niño para poder participar en los juegos.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio dentro del programa / ECG

"No está cerrado a ningún niño", recalcan los organizadores, que justifican esa pequeña aportación en el coste que supone organizar y pagar las actividades.

El baño de espuma estará condicionado, además, por la meteorología. Si finalmente las condiciones no permiten realizarlo, la comisión prevé sustituirlo por otra actividad.

Gastronomía sin necesidad de reservar

La oferta gastronómica también presenta cambios respecto a ediciones anteriores. La Pulpería García estará presente durante las jornadas festivas y, a diferencia de otros años, no será necesario adquirir previamente tickets para comer. Los asistentes podrán acudir y hacer cola para ser atendidos.

La propuesta incluirá pulpo, churrasco, pimientos o empanadas, además de una oferta de comida rápida con food tucks de hamburguesas y patatas para quienes busquen una alternativa.

El objetivo es facilitar que tanto los vecinos como quienes se acerquen desde otros puntos puedan disfrutar de las fiestas sin la necesidad de realizar una reserva previa para acceder a la comida.

La Pulpería García estará presente durante las jornadas festivas / ECG

Una comisión debutante con los nervios a flor de piel

Aunque llevan meses trabajando en la organización, para los integrantes de esta comisión todo es nuevo. Es su primera experiencia al frente de las fiestas de a Nosa Señora da Mercé y reconocen a EL CORREO GALLEGO que afrontan los días previos con una mezcla de satisfacción y nervios.

"Estamos cagados", admiten entre risas. Saben que habrá críticas y que no todo podrá salir exactamente como estaba previsto, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de permisos, limitaciones burocráticas y cuestiones organizativas que deben asumir.

Pero también defienden el valor de un trabajo que realizan de forma desinteresada. Son horas que restan a su tiempo libre y que, en ocasiones, suponen renunciar a otras cosas, pero confían en que el resultado compense el esfuerzo.

Su aspiración, en definitiva, es poder disfrutar de las fiestas como cualquier otro vecino. "Somos uno más", recalcan. La camiseta que identifica a los miembros de la comisión no pretende situarlos por encima de nadie, sino distinguir a quienes han sumido la responsabilidad de organizar las celebraciones.

Y en el centro de todo está la patrona. Para ellos, la Virgen de la Merced "tiene que salir sí o sí". Incluso en años en los que no hubo fiesta, recuerdan, la imagen salió igualmente. Esta vez, además, cuentan con el apoyo del grupo Amigos de la Merced, que trabajan en la preparación de lo relacionado con la imagen: las flores, las velas, el carro y otros detalles necesarios para su salida.

Con la programación ya encaminada y meses de trabajo a sus espaldas, la comisión encara así sus primeras fiestas de la Merced con una idea clara: que el barrio vuelva a reunirse en torno a su patrona y que las tradiciones que recibieron generaciones anteriores puedan seguir pasando de unas a otras.