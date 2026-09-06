La infracción de tráfico más repetida en Santiago deja más de 600 denuncias en solo un año

En la capital gallega, no es habitual que la Policía Local denuncie a un conductor por saltarse un semáforo o circular mirando su teléfono. La mayoría de infracciones detectadas por los agentes ocurren cuando no hay movimiento: en las aceras. Los datos más recientes de los que dispone el cuerpo compostelano reflejan que, con muchísima diferencia, el estacionamiento explica las casi diez multas de tráfico diarias que interponen a vecinos y visitantes de Compostela.

El documento, con datos oficiales de las autoridades municipales al que ha podido tener acceso EL CORREO GALLEGO, contabiliza 3.577 denuncias dentro de las tipologías que superaron los diez casos durante el año. De ellas, 3.036 están relacionadas con el estacionamiento: un 85%. Dicho de otra forma, casi cinco de cada seis infracciones que aparecen en el informe se producen con el vehículo parado. Las conductas cometidas en movimiento suman 390, mientras que el alcohol deja 77 denuncias, las drogas 63 y los accidentes, 11.

El reparto también permite medir la intensidad con la que determinadas conductas acaban siendo penalizadas. Teniendo en cuenta estas 3.577 denuncias, puede concluirse que, de media, más de ocho diarias corresponden únicamente a estacionamiento. El dato, en todo caso, no refleja que estas infracciones sean las más cometidas dentro de los límites del municipio. Más bien, revelan que los comportamientos indebidos son mucho más difíciles de detectar para los agentes compostelanos cuando los infractores están moviéndose.

La acera explica una de cada seis denuncias

Ninguna conducta aparece tantas veces como estacionar sobre la acera, paseos u otras zonas destinadas al paso de peatones. La Policía Local formuló 603 denuncias por este motivo, cerca del 17% del total. Es decir, aproximadamente una de cada seis.

Muy cerca aparece una categoría más genérica: no respetar la señal de estacionamiento prohibido, con 550 denuncias. Solo estas dos conductas reúnen 1.153 expedientes y explican prácticamente una de cada tres multas del listado.

La concentración aumenta todavía más al añadir los vehículos aparcados en zonas de carga y descarga durante su horario de utilización —320 casos— y los estacionados sin autorización en zonas peatonales —271—. Entre esas cuatro infracciones alcanzan ya el 49% del total: prácticamente la mitad.

Si se suma además el estacionamiento en un carril de circulación, con 218 denuncias, cinco comportamientos explican por sí solos más de la mitad de todas las infracciones incluidas en la memoria. La radiografía resulta bastante clara: el grueso de la actividad sancionadora no se encuentra en comportamientos excepcionales, sino en los conflictos cotidianos por el uso del espacio público.

Un coche de la Policía Local de Santiago en la rúa Travesa dos Basquiños / ECG

A partir de ahí aparece un segundo escalón. La Policía Local denunció 163 estacionamientos en espacios reservados a determinados usuarios, 138 en paradas de autobús y 112 casos de vehículos que permanecieron en zonas de carga y descarga sin realizar esas operaciones durante más de 30 minutos. También hubo 90 denuncias por aparcar delante de un vado y otras 50 por obstaculizar un acceso correctamente señalizado.

Hay cifras que ayudan además a poner algunas percepciones en contexto. La doble fila, probablemente una de las estampas más visibles del tráfico urbano, aparece únicamente en 25 denuncias dentro del documento. Por cada expediente de este tipo se registraron más de 24 por estacionar sobre la acera. Aparcar en una parada de taxi generó 41 denuncias; hacerlo en una parada de autobús, más del triple. Y estacionar sin título habilitante en una zona de residentes dejó 52.

El móvil alcanza al alcohol

Cuando el vehículo sí está en marcha, la clasificación cambia. La infracción más repetida es desobedecer una señal de prohibición o restricción de entrada, con 78 denuncias. Justo detrás aparece el teléfono móvil.

La memoria recoge 45 casos por conducir utilizando manualmente el teléfono u otro dispositivo incompatible con la atención permanente y otros 32 por sujetar con la mano un dispositivo de telefonía mientras se conduce. En conjunto son 77 denuncias, prácticamente una de cada cinco de todas las infracciones clasificadas como «en movimiento».

La cifra coincide exactamente con las 77 denuncias vinculadas al alcohol. De ellas, 62 corresponden a conductores que superaban los 0,25 miligramos por litro de aire espirado que recoge la tipología de la memoria y otras 15 a casos que rebasaban además los 0,50 mg/l. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco expedientes por alcoholemia de este bloque superó ese segundo umbral.

Un control de alcoholemia / BRAIS LORENZO / VIGO

Las drogas aparecen inmediatamente después, con 63 denuncias por conducir con presencia de sustancias en el organismo. Sumados alcohol y drogas, son 140 expedientes: casi el 4% del conjunto analizado, alrededor de uno de cada 25.

Entre los vehículos en movimiento también destacan 48 denuncias relacionadas con el cinturón de seguridad —31 al conductor y 17 a ocupantes—, 37 por no respetar una línea longitudinal continua, 35 por conducción negligente y 23 por saltarse un semáforo en rojo. La conducción temeraria aparece en 12 ocasiones y otras tantas denuncias se formularon por no respetar las señales de los agentes.

Un patrón que se repite en otras ciudades gallegas

El peso del estacionamiento en Santiago no es una particularidad compostelana. Las memorias policiales de otras ciudades gallegas muestran que buena parte de la actividad sancionadora municipal se concentra también en ordenar el espacio urbano. En A Coruña, la Policía Local contabilizó 39.288 denuncias de tráfico en 2025 y encuadró 28.588 —el 72,4%— dentro de su objetivo de «ayuda a la movilidad». Las conductas más repetidas fueron entrar pese a una señal de prohibición, con 5.877 casos; estacionar sobre aceras, paseos y calles peatonales, con 4.812; hacerlo en un carril de circulación, con 4.463; y no respetar una señal de estacionamiento prohibido, con 4.223.

En Pontevedra, el escenario es similar. Su Policía Local tramitó 20.840 sanciones de tráfico durante 2025 y aproximadamente la mitad estuvieron relacionadas con el aparcamiento irregular. Solo exceder el tiempo permitido en las zonas de servicios generó 6.074 multas, a las que se sumaron 1.982 por el uso indebido de carga y descarga, 1.123 por estacionar sobre la acera y 1.060 en zonas peatonales.

Un coche de la Policía Local patrulla por el centro de Pontevedra / GUSTAVO SANTOS

En conjunto, los datos de estas tres ciudades sugieren un patrón común en la vigilancia urbana gallega: aceras, espacios peatonales, zonas reservadas y estacionamientos prohibidos absorben una parte considerable de las denuncias locales. No obstante, esta conclusión contrasta con lo que explica la DGT en su portal abierto a la ciudadanía, donde se detalla que en España las infracciones que generan más sanciones son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y no utilizar el cinturón de seguridad. Así que, en este caso, existe una diferencia notable entre las ciudades de la comunidad y el conjunto nacional.