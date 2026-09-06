Las obras dejarán sin plazas el parking norte de la Intermodal de Santiago en noviembre

El aparcamiento de la zona norte de la Estación Intermodal de Santiago de Compostela-Daniel Castelao irá perdiendo plazas de forma progresiva durante los meses de septiembre y octubre hasta quedar completamente cerrado al estacionamiento en noviembre por el avance de las obras del nuevo parking cubierto.

Los trabajos ya redujeron durante julio y agosto las 340 plazas que había disponibles en esta zona a aproximadamente 200. Según señalaron fuentes de Adif a este diario, está previsto que la capacidad continúe disminuyendo a lo largo de los dos próximos meses conforme avance la ejecución del nuevo edificio de aparcamiento, aunque por el momento se mantendrán la entrada y la salida por la avenida de Lugo.

La principal afectación llegará en noviembre, cuando las obras ocuparán la totalidad del área norte y ya no habrá plazas disponibles en este sector. Durante esa fase se ejecutará además una nueva zona de acceso y salida del recinto desde la avenida de Lugo.

Frente a esta reducción, Adif mantendrá operativo durante toda la obra el aparcamiento de la zona sur, con acceso por la calle do Hórreo. Este espacio contará con 78 plazas de rotación para coches y motos, cuatro de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. También se habilitará allí una zona específica para las empresas de alquiler de vehículos, según informa el administrador ferroviario.

Más de 900 plazas

La actuación forma parte de la construcción del nuevo aparcamiento cubierto de la estación, que una vez terminado permitirá elevar la capacidad total de estacionamiento a más de 900 plazas. La obra completará el conjunto de la Intermodal y se percibe desde el gobierno local como una infraestructura clave para la transformación del diseño urbano, que contribuirá a favorecer la cohesión entre los barrios y el desarrollo de su comercio de proximidad.

El aparcamiento, en el que se invertirán 9,9 millones de euros, incluye mejoras en accesos e instalaciones, incorporación de puntos de recarga eléctrica, soluciones de eficiencia energética, así como el uso de metodología BIM (Building Information Modeling) para la gestión y mantenimiento de la infraestructura. Desde el arranque de los trabajos, los plazos estimados inicialmente por Adif establecen una duración de nueve meses.

El parking tendrá una superficie de 21.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y dos alturas más, lo que permitirá aumentar de forma significativa la capacidad de estacionamiento y mejorar la funcionalidad del conjunto. Para albergar los vehículos se construirá una estructura prefabricada de hormigón armado de dos niveles, a la que se superpone un sistema de marquesinas metálicas.

El proyecto de Adif contempla diferentes usos para las plazas. Las denominadas estándar alcanzarían las 782, a las que se sumarían otras 22 accesibles. Además, 45 de ellas estarían equipadas con puntos de recarga para coches eléctricos. Reservadas para el alquiler de vehículos quedarían otras 90 –frente a las 33 actuales–, hasta 56 serían destinadas a motocicletas y 29 para los taxis. Por último, doce espacios se dejarían libres para Kiss and Ride, es decir, para realizar una breve parada y dejar a alguien que va a coger el tren o el autobús.

Polémica por la marquesina

El inicio de estas obras se produce después de un verano polémico por la instalación de otra de las estructuras de la estación, la marquesina acristalada sobre el parking. La Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) cuestionó la integración de la actuación con la estación inaugurada en 1943, considerando que el nuevo elemento altera la percepción del conjunto y resta protagonismo al histórico inmueble. Por el momento, Adif no se ha pronunciado sobre esta polémica y mantiene sus planes al respecto.