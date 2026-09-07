Actividad física, expresión corporal, lectura y huertos urbanos: así vuelve EnRede de la AECC a Santiago

Ejercicio físico, expresión corporal, lectura y huertos urbanos volverán a formar parte este curso de EnRede, el programa gratuito de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago dirigido a personas con cáncer y sus familiares. Tras superar los 200 participantes en su pasada edición, la iniciativa abrió este lunes el plazo de inscripción para las actividades del curso 2026-2027.

El programa EnRede —que también se desarrolla en A Coruña y Ferrol— forma parte de los recursos de apoyo que la Asociación pone a disposición de las personas con cáncer y sus familias, complementando así los servicios de atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia y nutrición que la entidad ofrece también de manera gratuita. “El programa favorece la adquisición y el mantenimiento de hábitos de vida saludables, fomenta la práctica regular de actividad física y contribuye a mejorar el estado físico, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes, aspectos fundamentales para afrontar el proceso de la enfermedad con mayores recursos y bienestar”, señala Lourdes Silvoso, responsable de Atención al Paciente y Usuario de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de A Coruña.

Las actividades comenzarán en el mes de octubre y se desarrollarán hasta junio de 2027. Para poder participar es necesario realizar una inscripción previa en la sede de la Asociación en Santiago (Avda. Barcelona, 29 bajo), a través del correo electrónico santiago.compostela@contraelcancer.es o en el teléfono gratuito 900 100 036. Cada solicitud será valorada de manera individual por profesionales de la Asociación, que adaptarán las actividades a las condiciones físicas y necesidades de cada persona.

Rutas Saludables: paseos de baja dificultad y de unos cinco kilómetros de recorrido para toda la ciudadanía

Dentro de su oferta de actividades para el nuevo curso, la Asociación retomará también este otoño sus Rutas Saludables, una iniciativa gratuita abierta a toda la ciudadanía. El programa consiste en paseos quincenales —de baja dificultad y unos cinco kilómetros de recorrido— pensados para promover tanto el ejercicio físico como la socialización al aire libre, siempre con la guía de voluntarios y voluntarias de la Asociación.

La primera ruta tendrá lugar el miércoles 14 de octubre a las 11:00 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en la sede de la Asociación o a través del teléfono gratuito 900 100 036. Además de Santiago, el programa se desarrollará también este año en A Coruña y Ferrol.

Las Rutas Saludables forman parte de las acciones de prevención y promoción de la salud de la Asociación Española Contra el Cáncer y buscan combatir el sedentarismo. Además, se enmarcan en el Plan 2 Millóns, un proyecto impulsado por el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar que busca incrementar los niveles de actividad física en dos millones de gallegos y gallegas, contribuyendo así a una vida más activa y saludable.