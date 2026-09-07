Denuncian la presencia de cucarachas en la cena de un paciente del Clínico

Una sorpresa muy desagradable fue la que se llevó la pasada noche del viernes un paciente del Hospital Clínico de Santiago cuando, al levantar la tapa de la bandeja de su cena, se encontró con que había una cucaracha. Esa es la denuncia hecha pública este lunes por CCOO, quien reclama a la Gerencia que adopte de forma "inmediata" medidas efectivas para controlar y erradicar esta plaga.

En conversación con EL CORREO GALLEGO, su secretaria comarcal de Sanidade, Ana Riveiro Currais, explica que ha sido este lunes, primer día laborable tras lo acontecido, cuando han presentado el escrito ante la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, solicitando información sobre un episodio "intolerable" y que compromete la seguidad alimentaria.

Limpieza de una empresa externa

Ana Currais señala que el pasado mes de agosto una empresa externa de limpieza procedió a limpiar la cocina, pero a la vista de lo acontecido el pasado viernes, apunta que "está claro que algo fallou". Añade que la presencia de estos insectos en la cocina ya se había producido anteriormente de manera esporádica, si bien en agosto aumentó, sobre todo debajo de los hornos y de los vertederos, en la zona de los trenes de lavado.

Lamenta que se considere como "un servizo de segunda" la cocina del CHUS, que "funciona ben e ten bos profesionais, pero está descabezado desde que o xefe xubilouse en febreiro".

CCOO cuestiona la efectividad del método empleado para erradicar esta plaga, con un producto que desaprece con la limpieza a fondo que se lleva a cabo a diario en la cocina.

Programa de control de plagas

Ana Riveiro ha trasladado este lunes a la Dirección de Recursos Humanos, a la Unidade de Prevención de Riscos Laborais, al comité de seguridad y salud y a la Dirección de Relacións Externas del Área Sanitaria que se les informe y se adopten las medidas necesarias.

El sindicato reclama saber desde cuándo se tiene conocimiento de la presencia de cucarachas en la cocina, las actuaciones llevadas a cabo para solucionarlo, el programa de control de plagas que se está aplicando y las instrucciones de la empresa responsable.

Se pregunta asimismo si hay un programa continuo de vigilancia y control y por qué no se sellan las grietas, lo que contribuiría a miminizar las posibles vías de entrada de estos insectos.

Recuerda CCOO que estamos ante un "problema grave" de seguridad alimentaria y denuncia que la cocina del hospital precisa de una ampliación y mejoras, si bien desde Dirección solo están "poñendo parches".

Respuesta desde la Gerencia

Interrogada la Gerencia del CHUS sobre este incidente, desde la misma se traslada a este periódico que, además de pedir disculpas a la persona afectada por "un feito aillado e excepcional", "esta fin de semana se tomaron medidas adicionais".

Resalta que existe un calendario estricto de control de plagas, si bien ante lo acontecido el pasado viernes, "xa se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar a desinfección especializada".