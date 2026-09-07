El Centro Superior de Hostelería de Galicia inicia el curso con un 27% más de estudiantes

El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), ubicado en A Barcia, inicia este lunes el curso 2026-2027 con un incremento del 27% en el número total de estudiantes, pasando de los 290 matriculados del curso pasado a un total de 370 alumnos.

Según señala la Xunta de Galicia, el calendario oficial de incorporación comenzará este lunes, día 7 de septiembre. En esta jornada inicial han sido convocados 100 estudiantes del Grado en Gestión de Empresas Hosteleras, que inaugurarán el año académico.

Incorporación paulatina de los estudiantes

Con respecto al resto del alumnado se irá incorporando paulatinamente. De esta forma, en octubre será el turno de los alumnos del resto de los cursos de la titulación oficial y, también a lo largo del segundo semestre, comenzarán las clases para los 50 estudiantes procedentes de titulaciones no oficiales.

Este grupo formativo, que estará compuesto por profesionales que ya están integrados activamente en el mercado laboral, cursará el programa puente diseñado para obtener el título oficial de grado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Según ha destacado la Xunta, con esta matrícula, el CSHG refuerza su posición como "centro de referencia en la formación hostelera y de gestión en la comunidad", adaptando sus horarios y metodologías tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a los profesionales en activo.

Fin de las prácticas de verano

Por otra parte, los 290 alumnos matriculados durante el curso 2025-2026 han finalizado sus prácticas de verano y están regresando de sus destinos en hoteles de España y otros países.

Las prácticas en empresas forman parte de cada uno de los cursos del grado en Gestión de Empresas Hosteleras y permiten a los estudiantes aplicar las competencias directivas y de gestión adquiridas durante su formación. Entre los destinos elegidos este verano figuran, además de distintos puntos de España, países como Italia, Francia, México, Brasil y Vietnam.