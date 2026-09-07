Los Enemigos arrasan en Santiago: anuncian una tercera fecha tras agotar las entradas de las dos primeras

Los Enemigos reinan en la agenda de conciertos de Santiago para lo que resta de año 2026. Anuncian una tercera fecha tras agotar las entradas de las dos primeras citas. La banda madrileña de rock que lidera Josele Santiago confirma ahora una triple actuación en noviembre, probando su tirón en la capital gallega.

Mensaje de agradecimiento

"Compostela, imos a por outra. É a primeira vez que faremos triplete na Capitol e estamos felices de este cariño que sempre recibimos en Galicia". Ese post en sus redes sociales demuestra la felicidad de Los Enemigos por el apoyo del público gallego ante la presente gira.

Además, anuncian novedades: "Queridos amigos y amigas, acompáñennos a bailar 'El próximo vals'. Compartimos el último adelanto de 'Canciones chulas', que lleva por nombre "El próximo vals" y, siguiendo la costumbre, la portada corre por cuenta de Javier Peñalver. El día 17 de septiembre lo tenéis disponible, pero dejad hueco que 'Canciones chulas' sale el 2 de octubre", indican alentando a la compra de su próximo álbum largo. Ese single llega tras otros previos de ese mismo trabajo como "Miss Dinamarca".

Los Enemigos confirmaron hace meses un doble show en Santiago con citas el 20 y 21 de noviembre en la sala Capitol, parte de las primeras fechas de 2026 de su gira de regreso. El cuarteto que lidera Josele Santiago suma a ese doble concierto en Santiago ya con entradas agotadas, una nueva cita: prevista para el 19 de noviembre, con tickets ya a la venta desde 33 euros.

Ese anuncio de cara a otoño lleno lleva mientras comprobamos que la vuelta al cole ofrece una agenda de conciertos en Santiago de cara a septiembre que va repleta de propuestas.

Muy cercanos a Galicia

A primeros del siglo XXI, Los Enemigos estrecharon su nexo en la capital gallega, donde han tocado numerosas veces a lo largo de su carrera e incluso llegaron a grabar un álbum en vivo ("Obras Escocidas - 1985 - 2000") basado en su paso por varias salas, entre ellas, la Nasa (luego llamada Malatesta, ahora cerrada). Además, Los Enemigos trabajan con el promotor gallego Carlos Mariño (Spanish Bombs).

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Los Enemigos, banda formada en esta gira por el mencionado Josele, Fino Oyonarte (bajista y a ratos vocalista, alma de la banda junto a Josele), Chema “Animal” Pérez (batería igualmente clásico integrante desde hace décadas) y David Krahe (guitarra), suman ya 40 años de carrera por carreteras secundarias pero con un público fiel, como prueba su triple cita en Compostela.