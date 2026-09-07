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Las fiestas del Cruceiro da Coruña en Santiago ya tienen fecha: cuatro días de verbenas, pasacalles y tradición

El barrio compostelano celebrará sus fiestas en honor a San Miguel del viernes 25 al martes 29 de septiembre con actuaciones de La Fórmula, Cinema o Ritmo Joven, entre otros

Una edición anterior de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña

Una edición anterior de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña / Cedida

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El Cruceiro da Coruña, en Santiago de Compostela, ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas de San Miguel. El barrio compostelano recuperará un año más su ambiente festivo con un programa que combina verbenas, música, pasacalles, actividades infantiles y actos religiosos durante los últimos días de septiembre.

Las celebraciones arrancarán el viernes 25 y se prolongarán hasta el martes 29, aunque la mayor parte de las actividades se concentrarán durante el fin de semana.

Cuatro días de fiesta en el Cruceiro da Coruña

El programa festivo comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10.00 horas, con el lanzamiento de 21 bombas de palenque, dando el pistolezado de salida a las fiestas.

La jornada tendrá como protagonistas a La Fórmula y Cinema, que serán los encargados de poner música a la primera verbena de las fiestas de San Miguel.

Una edición anterior de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña

Una edición anterior de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña / Cedida

El sábado 26 comenzará de la misma manera: con el lanzamiento a las 10.00 horas de 21 bombas de palenque. Durante la mañana habrá pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Para Riada e O Son do Viso, además de una sesión vermú con Ritmo Joven.

La programación continuará a las 17.00 horas con actividades infantiles en el campo de la fiesta. Al mismo tiempo, también habrá pasacalles de las charangas Noroeste y Santa Compaña.

Ya por la noche, Ritmo Joven y Saudade pondrán el toque musical en la verbena.

Cartel de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña

Cartel de las fiestas de San Miguel en el Cruceiro da Coruña / Cedida

El domingo, día grande de las fiestas

El domingo 27 de septiembre será la jornada central de las celebraciones. El día comenzará nuevamente a las 10.00 horas con el lanzamiento de 21 bombas de palenque.

A las 12.00 horas tendrá lugar la tradicional procesión. La salida será desde la iglesia de San Caetano do Rosario, con el Glorioso San Miguel Arcángel, y estará acompañada por la Banda Santiago de Cornetas e Tambores y la Asociación Cultural Para Riada.

A continuación se celebrará una misa solemne en el campo de la fiesta, acompañada por el Coro Ponte Mantible. Al terminar la misa tendrá lugar la lectura del pregón por parte del periodista Emilio Guillín.

La parte más festiva continuará con una sesión vermú a cargo de La Travesía y, ya por la tarde, a las 19:00 horas, habrá una actuación de José Manuel de Abanico. La jornada terminará con una nueva verbena, en esta ocasión con La Travesía como protagonista.

El martes, homenaje a los fallecidos del barrio

Las fiestas del Cruceiro da Coruña no terminarán el domingo. El martes 29 de septiembre se celebrarán los actos dedicados a los vecinos fallecidos.

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A las 19:45 horas tendrá lugar la ofrenda a los difuntos del barrio junto al cruceiro, mientras que a las 20:00 horas se celebrará una misa por los fallecidos en la casa agraria.

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