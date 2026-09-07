Huelga en los colegios de Santiago: trabajadoras de limpieza y conserjería anuncian diez paros este septiembre

Huelga este mes en los colegios de Santiago. Trabajadoras de Lacera, la empresa concesionaria de limpieza y conserjería en los centros compostelanos, volverá a la huelga este septiembre para exigir la mejora de sus condiciones laborales, una situación que ya los llevó a realizar paros a finales del curso pasado y que, según denuncian, continúa sin solucionarse. Así lo ha anunciado el representante de la CIG Paulo Rubido durante una rueda de prensa en la que ha explicado que el de estos trabajadores es "clarísimamente el contrato más precario" de Santiago y que se desarrolla en "situación anómala".

A pesar del incremento presupuestario del Concello para dicho contrato, que según Rubido "casi triplicó la dotación", las condiciones que aplica la empresa "siguen siendo las mismas". "Cuando se realizó la adjudicación nos encontramos con una empresa que se negó a negociar con nosotros, alegó que la oferta no llegaba para cubrir esa demanda de mejora", ha explicado el representante de la CIG.

Los trabajadores realizaron tres jornadas de huelga el pasado junio y durante el verano se abrió "un proceso de negociación" en el que la empresa "se comprometió de forma tácita a aplicar mejoras en el horario". "Finalmente, estos días está informando a las trabajadoras de que no va a aplicar este acuerdo y que no quiere negociar el resto de condiciones de mejora del convenio colectivo", ha denunciado Rubido.

Para el representante de la CIG, esta situación "evidencia que desde el Concello no se hizo algo bien, se incrementó la dotación pero eso no supuso a día de hoy ningún punto de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras", como el hecho de que el nuevo horario para este curso es de 39 horas frente a las 37,5 del resto de contratos de limpieza municipales. Las trabajadoras están "cansadas de esta situación" y han decidido acudir de nuevo a la huelga con 10 jornadas que tendrán lugar entre el 14 y el 18 de septiembre y entre el 21 y el 25 de septiembre. "Si no somos capaces de llegar a acuerdo, nos encontraremos con una situación de conflicto en los colegios de Compostela", ha advertido Paulo Rubido.

Este mismo lunes, la concelleira de Educación, Míriam Louzao, aseguró que Raxoi mantiene contactos para conseguir que esta huelga "non chegue a ser efectiva". La edil de Educación puso en valor las mejoras en el refuerzo de este servicio desde el comienzo del verano y de cara al año lectivo -con limpieza desde la mañana y que incluye también los pabellones de los centros escolares- y afirmó que, pese a reconocer el derecho a la reivindicación de las trabajadoras del servicio, sus demandas están fuera del contenido de los pliegos del contrato.