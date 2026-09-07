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Louzao asegura que Raxoi está en conversas para que "non chegue a ser efectiva" a folga de limpeza nos colexios
A edil de Educación pon en valor as melloras no reforzo deste servizo dende o comezo do verán e de cara ao ano lectivo e afirma que as reivindicacións "está fóra do que contemplan os pregos"
A concelleira de Educación, Míriam Louzao, compareceu este luns en rolda de prensa para dar conta dos asuntos aprobados pola xunta de goberno local mais tamén falou da posible folga do servizo de limpeza dos centros escolares, convocada pola CIG para varios días a partir do 14 e do 21 deste mes.
Segundo Louzao, pese a recoñecer o dereito á reivindicación das traballadoras do servizo, éstas están fóra do contido dos pregos do contrato.
A voceira do goberno quixo poñer en valor as melloras introducidas polo gobenro local neste servizo, con limpeza dende a mañá e que inclúe tamén os pavillóns dos centros escolares, e asegurou que dende o Executivo de Goretti Sanmartín está a manter diálogo coa representación das traballadoras para conseguir que a folga non chegue a producirse.
"O goberno local fixo un esforzo orzamentario moi importante para mellorar este servizo", asegura Louzao para indicar que "hai numerosas melloras que se van poder comprobar co inicio do curso". Refírese a concelleira de Educación ao aumento das horas de limpeza dos centros educativos, así coma a atención a ese servizo nos pavillóns dos colexios.
"Este verán xa se fixeron limpizas en profundidade", apuntou Louzao para indicar que "outra cuestión" son as reivindicacións laborais que trascenden o que recollen os pregos do contrato.
"En todo caso", asegurou a edil, "dende o Concello levamos todo o verán, e máis intensamente nas últimas semanas, mantendo unha comunicación fluída coa representación dos traballadores e coa empresa para tentar chegar a un acordo e que non se faga efectiva esa folga".
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