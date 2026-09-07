La descentralización del grado de Medicina avanza según lo previsto, con la idea de completarla en el curso 2028/2029

A velocidad de crucero y con una hoja de ruta que se va cumpliendo según lo previsto, tal y como se subraya desde la Xunta, la descentralización del segundo ciclo del grado de Medicina que imparte la Universidade de Santiago, tanto en lo que se refiere a la docencia práctica como a la teórica, estará completada en el curso 2028/2029.

Una hoja de ruta analizada este lunes en un nuevo encuentro de la Comisión de seguimiento creada tras un laborioso proceso de negociación entre las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade, y en la que los titulares de ambos departamentos del Ejecutivo autonómico explicaron que se están cumpliendo los objetivos establecidos para el curso universitario que acaba de comenzar.

De hecho, está previsto que a lo largo de este 2026/2027 se descentralice por completo la docencia clínica práctica de los estudiantes de quinto y sexto de Medicina, si bien cabe recordar que la práctica de sexto ya estaba descentralizada desde el acuerdo adoptado en 2015.

Incorporación de profesores asociados a Vigo y A Coruña

Por otra parte, también se está ultimando la incorporación de los profesores asociados de Ciencias de la Salud propios de las instituciones académicas de Vigo y A Coruña, siendo tres en el caso de la UVigo y cuatro en el de la UDC, tal y como se acordó en la última reunión de la comisión de seguimiento, que tuvo lugar en mayo.

Por lo que se refiere al encuentro de este lunes en la Cidade da Cultura, además de los titulares de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño, respectivamente, también participaron las rectoras de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, y de Vigo, Carmen García Mateo, así como el máximo representante de la de A Coruña, Ricardo Cao. Con ellos, estuvieron presentes el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, y el resto de miembros de dicha comisión.

Apoyo de una técnica de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Una comisión a la que se sumó una técnica de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), cuya misión será asesorar en los próximos pasos a dar dentro del proceso de descentralización. Entre otros aspectos, se deberá tener en cuenta que es necesario reverificar el plan de estudios del grado de Medicina para poder incorporar todos los cambios en la docencia y que tengan validez, proporcionando todas las garantías al alumnado, por lo que puede haber ajustes intermedios en el calendario como consecuencia de esta reverificación.

Recuerda en este sentido la Xunta que el grado de Medicina se está impartiendo a través de dos planes de estudios, uno de los cuales está en extinción, por lo que no se puede modificar. El otro está en período de implantación y en pleno proceso ordinario de reacreditación, de forma que cuando se complete, el nuevo plan deberá ser sometido a dicha reverificación por parte de la Facultad de Medicina de la USC, preferentemente con la colaboración de personal de las otras dos universidades.

La memoria final deberá someterse al visto bueno de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.