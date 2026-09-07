Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas en SantiagoSD CompostelaFiestas de ConxoParking O MilladoiroCrisis Ceuta
instagram

Obras

O PSOE insta a Raxoi a implicarse no arranxo dos viais do rural

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do grupo municipal socialista Marta Abal reclamoulle ao goberno local transparencia e planificación sobre as actuacións de mantemento e pavimentación dos viais do rural, despois de que a veciñanza trasladara problemas que seguen sen solución. Abal puxo o foco no Pacto polo Rural, que a alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asegura que se está a cumprir.

«Dende distintos ámbitos do rural están a trasladarnos que existen problemas graves de mantemento dos viais que non están sendo atendidos», advertiu Abal «e a veciñanza descoñece se se lles vai poñer solución na época do ano máis axeitada para estes traballos». Por iso dende o PSOE reclámaselle a Raxoi «que sexa transparente coas actuacións de pavimentación que se están executando".

Noticias relacionadas y más

A concelleira Marta Abal subliñou no seu comunicado á prensa que «só con esa transparencia podemos facer un seguemento rigoroso do Pacto polo Rural, ter trazabilidade sobre o destino dos recursos públicos e tamén contribuír a detectar necesidades e mellorar a xestión dos recursos dispoñibles».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  3. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  4. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  5. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  6. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  7. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  8. Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago

Santiago se sitúa en agosto en el podio gallego de la creación de empresas

Santiago se sitúa en agosto en el podio gallego de la creación de empresas

Más de 15.480 estudiantes volverán a llenar las aulas de Santiago esta semana: son 230 menos que el curso pasado

Más de 15.480 estudiantes volverán a llenar las aulas de Santiago esta semana: son 230 menos que el curso pasado

O PSOE insta a Raxoi a implicarse no arranxo dos viais do rural

Septiembre pone a los gimnasios de Santiago a pleno rendimiento

Septiembre pone a los gimnasios de Santiago a pleno rendimiento

La vida del monitor de campamento cuando acaba el verano: "Lloramos más nosotros que los chavales"

La vida del monitor de campamento cuando acaba el verano: "Lloramos más nosotros que los chavales"

El Centro Superior de Hostelería de Galicia inicia el curso con un 27% más de estudiantes

El Centro Superior de Hostelería de Galicia inicia el curso con un 27% más de estudiantes

Santiago asiste a un 60% más de personas sin techo que hace tres años

Santiago asiste a un 60% más de personas sin techo que hace tres años

O PP acusa a Raxoi de incumprir os mínimos de efectivos policiais

Tracking Pixel Contents