Obras
O PSOE insta a Raxoi a implicarse no arranxo dos viais do rural
A concelleira do grupo municipal socialista Marta Abal reclamoulle ao goberno local transparencia e planificación sobre as actuacións de mantemento e pavimentación dos viais do rural, despois de que a veciñanza trasladara problemas que seguen sen solución. Abal puxo o foco no Pacto polo Rural, que a alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, asegura que se está a cumprir.
«Dende distintos ámbitos do rural están a trasladarnos que existen problemas graves de mantemento dos viais que non están sendo atendidos», advertiu Abal «e a veciñanza descoñece se se lles vai poñer solución na época do ano máis axeitada para estes traballos». Por iso dende o PSOE reclámaselle a Raxoi «que sexa transparente coas actuacións de pavimentación que se están executando".
A concelleira Marta Abal subliñou no seu comunicado á prensa que «só con esa transparencia podemos facer un seguemento rigoroso do Pacto polo Rural, ter trazabilidade sobre o destino dos recursos públicos e tamén contribuír a detectar necesidades e mellorar a xestión dos recursos dispoñibles».
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