Un pequeño incendio en el Lidl de Volta do Castro moviliza a Bomberos y Policía Nacional

Un conato de incendio en las instalaciones del Lidl de Volta do Castro, en Santiago, movilizó durante la tarde de este lunes a efectivos de los Bomberos de Santiago y de la Policía. El incidente se produjo entre las 16.00 y las 17.00 horas y quedó resuelto sin daños de consideración.

El aviso recibido por las autoridades apuntaba a que podía tratarse de un incendio en el interior del establecimiento, posiblemente relacionado con algún vehículo situado en la zona. Sin embargo, una vez comprobado el origen del humo y tras la intervención de los servicios desplazados hasta el lugar, los agentes pudieron determinar que el incidente se había producido realmente en uno de los transformadores eléctricos ubicados en el exterior del supermercado.

El fuego fue de escasa entidad y no provocó daños importantes ni obligó a desalojar o cerrar el establecimiento. De hecho, el supermercado continuó atendiendo a sus clientes durante la incidencia y no llegó a interrumpir su actividad en ningún momento.

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Tras la actuación de los servicios de emergencia y la revisión de la zona afectada, la situación quedó resuelta. El supermercado funciona actualmente con total normalidad.