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Policía Local

O PP acusa a Raxoi de incumprir os mínimos de efectivos policiais

De la Fuente denuncia que houbo xornadas con só seis axentes patrullando toda a cidade

Coches de la Policía Local de Santiago

Coches de la Policía Local de Santiago / Antonio Hernández

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El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, denuncia a «irresponsabilidade» do Goberno de BNG e CA en materia de seguridade, despois de comprobar que este verán houbo días nos que Santiago contou con só seis efectivos da Policía Local, exactamente a metade dos doce que o propio Concello establece como mínimo para as fins de semana.

Para o PP, este feito «deixa ao descuberto unha realidade que o Goberno municipal leva demasiado tempo intentando negar: Santiago ten un problema de seguridade e, lonxe de afrontalo, o executivo local está contribuíndo a agravalo ao non garantir nin sequera os recursos policiais mínimos que dependen directamente del».

«Levamos anos advertindo do incremento da criminalidade e reclamando medidas. A resposta sempre foi negar a realidade, minimizar os problemas e repetir que a seguridade non é competencia municipal. Agora xa non teñen escusa: garantir os efectivos da Policía Local si é responsabilidade directa do Concello e nin sequera son capaces de cumprir os mínimos que eles mesmos estableceron», sinala De la Fuente.

Pago de horas extra

O PP considera «especialmente escandaloso» que a presenza de só seis policías non responda a unha situación excepcional ou imprevisible, senón á «negativa do Goberno local a habilitar e pagar as horas extraordinarias necesarias» para garantir os doce efectivos mínimos previstos.

«Se o propio Concello determina que son necesarios doce policías e o Goberno permite que haxa seis por non querer asumir o custo necesario para completar o servizo, estamos ante unha decisión política consciente que deixa Santiago cun dispositivo policial claramente insuficiente», denuncia o concelleiro.

Alertan da falta de oficiais

A falta de efectivos chegou incluso ao punto de que houbo días «nos que o servizo se prestou sen a presenza preceptiva de oficiais», segundo indica o PP.

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Por todo isto, o Partido Popular esixe explicacións inmediatas de Raxoi e reclama que garanta desde este mesmo momento os efectivos mínimos establecidos, a presenza dos mandos correspondentes en todas as quendas e adopte as medidas necesarias para cubrir as carencias estruturais do cadro de persoal.

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