La protonterapia con minihaces combate el glioblastoma y protege el cerebro sano

Un importante paso en la lucha contra el glioblastoma, un tumor cerebral de rápido crecimiento y agresividad, es el que acaba de darse en Santiago, de la mano del grupo investigador del Cimus de la Universidade de Santiago que dirige Yolanda Prezado, puesto que han descubierto que la irradiación de radioterapia con minihaces de protones -pMBRT- (protonterapia) convierte este tumor en más vulnerable mientras protege mecanismos esenciales del cerebro. Un hallazgo que da respuesta a uno de los grandes retos de la radioterapia: atacar el glioblastoma sin castigar la parte no afectada del cerebro, dentro de un tipo de cáncer que afecta sobre todo a personas mayores y para el que a día de hoy las opciones terapéuticas son limitadas.

El estudio, que acaba de publicarse en la principal revista científica del campo de la radioterapia oncológica, demuestra que la protonterapia con minihaces no es sólo otra forma de distribuir la dosis, sino que desencadena respuestas biológicas diferentes en el tumor y en el tejido cerebral sano.

Resultados prometedores

Yolanda Prezado, investigadora Oportunius de la Axencia Galega de Innovación de la Xunta, explica que “en el tumor observamos cambios metabólicos asociados a una potencial mayor sensibilidad a la radiación", mientras que en el cerebro sano "la pMBRT preserva proteínas relacionadas con las conexiones y la función neuronal que pueden verse afectadas tras una irradiación convencional”.

El resultado, añade la investigadora principal del Cimus de la USC, “es especialmente prometedor: una misma estrategia de irradiación parece inducir en el tumor cambios compatibles con una mayor vulnerabilidad a la radiación, mientras preserva mecanismos esenciales del cerebro no afectado". Añade que "comprender esta doble respuesta nos acerca a explicar por qué la pMBRT ha mostrado resultados tan prometedores en modelos preclínicos de glioblastoma y refuerza su potencial para avanzar hacia la fase clínica".

Además, recientemente se han tratado en Estados Unidos los primeros pacientes mediante MBRT con rayos X de baja energía, proporcionando una primera prueba de viabilidad clínica de este concepto de irradiación espacialmente fraccionada. La pMBRT traslada ahora este principio al uso de protones, con el potencial de combinar las ventajas dosimétricas de la protonterapia con los efectos biológicos asociados a la irradiación con minihaces.

Efectos neuroprotectores

Estudios previos en roedores han reportado efectos neuroprotectores a largo plazo tras la irradiación cerebral. Para investigar los mecanismos radiobiológicos subyacentes de la pMBRT, el equipo del Cimus realizó un perfil proteómico no dirigido que compara la pMBRT con la terapia de protones convencional (TPC) en un modelo ortotópico de GB en ratas. La radioterapia con minihaces de protones, una modalidad espacialmente fraccionada, ha demostrado ser esperanzadora en modelos preclínicos y aplicaciones clínicas tempranas al mitigar la toxicidad en el tejido normal y, al mismo tiempo, mejorar el control tumoral.

En conjunto, estos hallazgos resaltan la doble capacidad de la pMBRT para sensibilizar los tumores a la radiación a la vez que preserva el tejido cerebral, lo que respalda su potencial traslacional para el tratamiento del glioblastoma.