Declarado de interés autonómico el proyecto que dotará al Clínico de un parking con 1.500 plazas

La ordenación del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, dentro de la que entre otras iniciativas se contempla la construcción de un parking con 1.500 plazas de aparcamiento, acaba de ser declarada como proyecto de interés autonómico por parte del Consello de la Xunta.

Una iniciativa con la que el Ejecutivo autonómico pretende "disponer lo antes posible de los terrenos necesarios para mejorar los accesos y la movilidad en el futuro hospital", tal y como ha explicado en rueda de prensa el conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, encargado de presidir el Consello de la Xunta ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda, que se encontraba en Madrid.

Más de 425.000 usuarios potenciales

Durante su intervención, Calvo ha destacado que el CHUS es un centro sanitario estratégico de referencia que presta asistencia especializada "a 425.000 vecinos de 46 ayuntamientos", que son los que están integrados dentro del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, y ha añadido que el centro desarrolla también funciones de referencia autonómica en determinados ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora y tecnológica, con lo que su actividad trasciende el ámbito municipal y comarcal.

Con este proyecto de interés autonómico, se trata de adaptar las infraestructuras sanitarias a las necesidades derivadas de la evolución demográfica y del envejecimiento de la población, contribuyendo a reforzar la cohesión territorial y la calidad asistencial a través de la modernización de un centro estratégico para Galicia, según se destaca desde la propia Xunta.

Mejora de la movilidad interna

Un proyecto que incluye obras de urbanización, ampliación y renovación del CHUS, con actuaciones sobre los accesos, la movilidad y las infraestructuras asociadas al ámbito sanitario. En concreto, se ampliarán las zonas de aparcamiento, se mejorará el sistema viario de accesos, así como la movilidad interna mediante un proyecto que está en fase de elaboración por la empresa adjudicataria Proyfe, y que se prevé esté terminado a finales de este año o principios del próximo.

Calvo ha puesto el acento en la reordenación de los accesos y de la red viaria mediante una circulación perimetral que diferencie los distintos tipos de tráfico, la creación de aparcamientos perimetrales conectados por itinerarios peatonales accesibles, la reducción de la circulación y del estacionamiento en el interior del recinto hospitalario, y la humanización de los espacios libres mediante zonas verdes, arbolada y áreas peatonales.

Además, se contempla la creación de una plaza pública de acceso entre el Clínico, el Hospital Gil Casares y el Centro de Protonterapia de Galicia.

Ampliación de la zona de Urgencias

Aprovechando la oportunidad estratégica que supone el proyecto de interés autonómico, la Consellería de Sanidade planifica el futuro del hospital priorizando la necesidad más apremiante, que es la ampliación de la zona destinada a Urgencias, apostando también por un crecimiento más ordenado del hospital a corto, medio y largo plazo, desde el punto de vista de los flujos y de las comunicaciones, tanto para pacientes como para profesionales.

A ello se suman los últimos trabajos del Edificio C del complejo hospitalario, con el fin de que esta ampliación pueda entrar en funcionamiento antes de que finalice el año.

Por lo que respecta al Centro de Protonterapia de Galicia, también en el entorno del Clínico, está previsto que a finales de este año y principios del próximo pueda estar tratando ya a los primeros pacientes.