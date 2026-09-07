Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEmprendimiento en SantiagoCiencia gallegaUltraderecha en AlemaniaCrisis Ceuta
instagram

Reabre a rúa das Rodas logo da mellora do paso peonil de acceso á Galiña Azul

Durante un mes a circulación será só no sentido de baixada cara á Virxe da Cerca

A rúa das Rodas reabreu este luns ao tráfico cun único sentido de circulación, a proba un mes

A rúa das Rodas reabreu este luns ao tráfico cun único sentido de circulación, a proba un mes / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A voceira do goberno local, Míriam Louzao, anunciou este luns en rolda de prensa a reapertura ao tráfico da rúa das Rodas, autorizada pola xunta de goberno municipal, logo da actuación e do corte de tráfico necesario para construír un paso peonil elevado de acceso á escola infantil A Galiña Azul.

A rúa, que durante un mes será só de circulación en sentido de baixada cara á Virxe da Cerca, reabriu este luns ao mediodía co inicio do curso escolar. Este mes de proba coa rúa con sentido único de circulación foi comunicado hai uns días polo concelleiro de Mobilidade, Xan Duro.

Esta decisión implica que a circulación en dirección a San Roque e San Caetano deberá facerse a través da rúa Valle-Inclán. Un cambio que xa levantou críticas e protestas dende a ANPA (Asociación de Nais e Pais) do colexio La Salle, que teme un «colapso» de tráfico nunha das zonas con maior densidade de circulación, como é a contorna na que se sitúa o centro escolar.

Noticias relacionadas y más

A concelleira Míriam Louzao ratificou na súa comparecencia de prensa do luns que o goberno local mantén a decisión do sentido único de circulación nesta rúa, remitindo ao departamento de Mobilidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  3. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  4. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  5. Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
  6. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  7. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  8. Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»

Reabre a rúa das Rodas logo da mellora do paso peonil de acceso á Galiña Azul

Reabre a rúa das Rodas logo da mellora do paso peonil de acceso á Galiña Azul

La descentralización del grado de Medicina avanza según lo previsto, con la idea de completarla en el curso 2028/2029

La descentralización del grado de Medicina avanza según lo previsto, con la idea de completarla en el curso 2028/2029

Las fiestas del Cruceiro da Coruña ya tienen fecha: cuatro días de verbenas, pasacalles y tradición

Las fiestas del Cruceiro da Coruña ya tienen fecha: cuatro días de verbenas, pasacalles y tradición

Declarado de interés autonómico el proyecto que dotará al Clínico de un parking con 1.500 plazas

Declarado de interés autonómico el proyecto que dotará al Clínico de un parking con 1.500 plazas

Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago

Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago

Louzao asegura que Raxoi está en conversas para que "non chegue a ser efectiva" a folga de limpeza nos colexios

Louzao asegura que Raxoi está en conversas para que "non chegue a ser efectiva" a folga de limpeza nos colexios

Un pequeño incendio en el Lidl de Volta do Castro moviliza a Bomberos y Policía Nacional

Un pequeño incendio en el Lidl de Volta do Castro moviliza a Bomberos y Policía Nacional

La gasolina de 95 supera los dos euros en varias estaciones de Galicia y ya roza ese límite en Santiago

La gasolina de 95 supera los dos euros en varias estaciones de Galicia y ya roza ese límite en Santiago
Tracking Pixel Contents