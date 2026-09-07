Santiago asiste a un 60% más de personas sin techo que hace tres años

Santiago sale de noche a buscar a quienes duermen en la calle. Durante 2025, el Servizo Municipal de Urxencias Sociais (SEMUS) realizó 149 rutas nocturnas por la ciudad y localizó una media de 27 personas en cada salida. Dos años antes eran 17. Es decir, la presencia media detectada en estos recorridos ha crecido casi un 60% desde 2023, según los datos oficiales facilitados por el Concello a EL CORREO GALLEGO.

La subida resulta especialmente significativa porque el número de rutas ha aumentado a un ritmo mucho menor. En 2023 se hicieron 128; en 2024 fueron 148 y el año pasado, 149. Entre el primero y el último de esos ejercicios las salidas crecieron un 16%, mientras que la cantidad de personas encontradas en una noche tipo lo hizo casi un 60%. En 2025, de hecho, se repitió prácticamente el mismo dispositivo que un año antes, pero la media pasó de 22 a 27 personas.

Hay otro dato que obliga a afinar la lectura. El número de personas distintas localizadas no dibuja exactamente la misma curva. Fueron 267 en 2023, bajaron a 240 en 2024 y alcanzaron las 289 en 2025, el máximo de la serie. Por tanto, no puede afirmarse simplemente que cada año lleguen más personas diferentes a la calle. Lo que sí muestran las cifras es que, cuando el SEMUS sale, encuentra cada vez a más gente.

Esa diferencia es relevante. En 2024 hubo menos individuos identificados a lo largo del año que en 2023, pero más personas de media en cada recorrido. El dato, por tanto, apunta a mayor reiteración o permanencia de las mismas personas en la calle.

En cuanto al perfil, los datos oficiales permiten dibujar un individuo promedio. De las personas atendidas en 2025, el 83% eran hombres y la franja de edad más habitual se situaba entre los 45 y los 55 años.

Mucho más que contar personas

Las rutas son una de las partes más visibles del SEMUS, pero su función no consiste en elaborar un censo nocturno. El servicio municipal, desarrollado en colaboración con Cruz Roja, cubre precisamente las horas en las que los Servicios Sociales ordinarios no están operativos: funciona los 365 días, de 15.00 a 8.00 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas en jornadas no laborables.

Sus unidades móviles recorren la ciudad para detectar situaciones de calle, atender necesidades inmediatas y mantener el contacto con personas en seguimiento. El dispositivo contempla además actuaciones específicas cuando la climatología es adversa y puede ser activado por cualquier ciudadano que detecte una situación de vulnerabilidad, por la propia persona afectada o a través de los servicios de emergencia.

Personas pasan por delante de una persona sin hogar / Jesús Prieto

La intervención no termina necesariamente cuando finaliza la ruta. Los recursos municipales incluyen programas de alojamiento temporal en pensiones y viviendas de transición vinculados a itinerarios de inclusión. El último dato publicado que permite dimensionar esa segunda fase es de 2024: durante aquel ejercicio fueron realojadas 103 personas localizadas en la calle.

En 2025, el aumento de actividad también se trasladó a la atención inmediata. El Concello contabilizó a través del SEMUS más de 6.800 lotes de alimentos y bebidas y cerca de un millar de lotes de ropa de abrigo. El servicio, además, fue activado otras 197 veces por emergencias sociales diferentes al sinhogarismo.

Santiago también recibe casos de otros municipios

Las cifras tampoco deben interpretarse como si las 289 personas detectadas fueran necesariamente vecinos de Santiago que hubieran perdido su alojamiento en la ciudad. La propia memoria municipal de Servicios Sociales ya introducía en 2024 un elemento relevante para entender el papel de Compostela dentro de la red asistencial.

El documento señalaba entre los nuevos perfiles atendidos a personas sin hogar procedentes de otros municipios, generalmente de menor tamaño, que acudían a Santiago al carecer allí de recursos de alojamiento. Los técnicos municipales hablaban entonces de un «notable incremento» de estos casos durante los últimos meses. La condición de Santiago como cabecera de servicios puede influir, por tanto, en el número de personas que acaban siendo detectadas por el SEMUS.

En todo caso, la ciudad ha dado además un paso hacia una intervención más prolongada con el Plan de Abordaxe do Senfogarismo 2026-2030 y el futuro centro municipal de Belvís. El equipamiento está concebido para funcionar las 24 horas, ofrecer atención individualizada y arrancar con 14 plazas, con estancias de hasta dos años salvo situaciones excepcionales. Su apertura, sin embargo, sigue pendiente a pesar de haberse terminado las obras y contar con una infraestructura lista para funcionar. La primera licitación para gestionar el centro, por más de 923.000 euros para dos años, quedó desierta. El Concello anunció después que revisaría las condiciones para volver a sacar el servicio a concurso.

Mientras esos recursos buscan actuar sobre los procesos de fondo, las rutas siguen ofreciendo la imagen más inmediata de la calle. En apenas dos años, el SEMUS ha pasado de encontrar a 17 personas de media en cada salida a localizar a 27. Y lo ha hecho sin multiplicar en la misma proporción sus recorridos: en 2025 realizó apenas una ruta más que el año anterior. La fotografía nocturna de Santiago, según este termómetro municipal, muestra hoy bastante más gente que hace dos años.