Septiembre pone a los gimnasios de Santiago a pleno rendimiento con incrementos de matriculaciones que pueden alcanzar el 60% respecto a agosto

Septiembre también se deja notar en los gimnasios de Compostela. La vuelta a la rutina tras las vacaciones provoca un repunte de las nuevas matriculaciones que, dependiendo del centro, puede llegar a multiplicarse varias veces respecto a agosto.

Así lo confirman algunos gimnasios de Santiago como DreamFit del centro comercial Área Central. «Septiembre sigue siendo uno de los grandes momentos del año para las nuevas inscripciones. Tradicionalmente registramos más altas que en agosto, coincidiendo con la vuelta a la rutina, al trabajo y a los estudios. Sin embargo, en los últimos años estamos observando un cambio de tendencia muy interesante: la vuelta al gimnasio se está adelantando», explica la directora Comercial y de Comunicación de DreamFit, Cristina Ramírez.

Por su parte, desde Synergym también confirman que septiembre suele registrar un incremento claro. «De forma orientativa, las nuevas matriculaciones pueden crecer entre un 40% y un 60% respecto a agosto. Es un mes muy vinculado a la recuperación de rutinas tras las vacaciones. Muchas personas vuelven con la voluntad de ordenar horarios, retomar el deporte y priorizar su bienestar», señala María Gutiérrez, asistente ejecutiva de Synergym.

Desde el gimnasio compostelano situado en el Multiusos Fontes do Sar comentan que durante el mes de septiembre se produce un gran incremento en el número de nuevos abonados coincidiendo con la vuelta a las rutinas tras el verano. «Para hacernos una idea, durante el mes de septiembre del año pasado las altas crecieron un 394% respecto a agosto, lo que supone casi quintuplicar el volumen de nuevas matriculaciones registradas durante el verano», explican.

Para el Multiusos Fontes do Sar, septiembre representa «el verdadero motor de reactivación y el punto de mayor afluencia de nuevas inscripciones después del período estival».

Pero septiembre no es el único mes donde los gimnasios de Compostela tienen un aumento de matriculación, octubre y enero también lo son. «Octubre sigue siendo un mes muy fuerte», explican desde Synergym y Dreamfit, mientras que, para Synergym, en enero «vemos un patrón similar que en septiembre».

El perfil de los nuevos inscritos

El perfil de los nuevos abonados es diverso, pero hay dos tipos más marcados: personas que ya entrenaban y retoman la actividad tras las vacaciones, y nuevos usuarios que quieren empezar desde cero.

Según Synergym «un dato muy representativo es que alrededor de un tercio de las altas corresponden a exsocios», asevera María Gutiérrez.

En DreamFit también tienen una elevada tasa de reingreso en septiembre. «Para nosotros es un indicador muy positivo porque significa que muchas personas que ya han entrenado con nosotros eligen volver», comentan.

Desde el Multiusos apuntan que «un 16% de los nuevos clientes corresponde estrictamente a personas que ya estaban abonadas antes del verano. Mientras que el resto está compuesto por una mezcla de nuevas personas usuarias y personas que, aunque no figuraban en la base reciente del centro, cuentan con experiencia previa en la práctica de actividad física y aprovechan el inicio del curso para reengancharse», apostillan.

Algo que subrayan todos los gimnasios es que el perfil que retoma o que decide matricularse en septiembre tiene cada vez más conciencia de que entrenar no es algo estacional.

La motivación: volver a sentirse bien

Cada cliente tiene objetivos claros, pero el principal propósito es volver a sentirse bien.

Desde DreamFit comentan que en septiembre hay una idea que se repite mucho que es querer volver a la rutina. «Después del verano necesitamos recuperar horarios, hábitos y también esa sensación de volver a cuidarnos. A partir de ahí, las motivaciones son muy diferentes porque también lo son nuestros clientes. Hay quien quiere mejorar su salud, perder los kilos que ha ganado durante las vacaciones, ganar fuerza o masa muscular, recuperar su condición física o simplemente volver a sentirse bien. Y hay otra motivación que para nosotros es fundamental y que a veces se olvida cuando hablamos de gimnasios: volver a conectar con otras personas y disfrutar entrenando», explican desde DreamFit.

Por su parte, desde Synergym también aseveran que lo que buscan los nuevos clientes son hábitos saludables, ordenar horarios, tener más energía y recuperar sensaciones. «Por eso nuestro equipo es clave: acompaña, orienta y ayuda a convertir esa motivación inicial en un hábito sostenible», señalan desde Synergym.

En el Multiusos destacan que recuperar y consolidar hábitos saludables puede servir también como punto de partida para mejorar otras rutinas del día a día. «La práctica regular de ejercicio físico favorece una alimentación más saludable, contribuye a mejorar la calidad del sueño y ayuda a reducir el estrés acumulado», señalan.

El gran reto: mantener la rutina

Para quienes ya tienen el hábito de entrenar, mantener la rutina durante las vacaciones resulta diferente. Puede cambiar la frecuencia, los horarios o incluso el tipo de ejercicio durante las vacaciones, pero normalmente continúa activo dentro o fuera del gimnasio.

El gran reto está en ayudar a quienes todavía no tienen ese hábito a incorporarlo de manera natural a su vida.

Según Multiusos Fontes do Sar «el principal reto para evitar el abandono de los nuevos matriculados radica en acompañar la transición desde la motivación inicial hacia la autodisciplina, garantizando que el ejercicio se integre de forma realista en sus horarios de trabajo y vida personal a medida que avanza el otoño».

Por su parte, desde Synergym del Ensanche compostelano explican que lo que ven ellos como el gran reto de las nuevas matriculaciones es convertir el impulso inicial en constancia. «No todas las personas llegan con la misma experiencia, por eso el acompañamiento es fundamental. Las principales dificultades suelen ser la falta de tiempo, no saber por dónde empezar o marcarse objetivos poco realistas», comentan.

Por último, desde DreamFit de Área Central aseveran que los primeros tres meses son los críticos. «Si durante ese periodo conseguimos que venga a entrenar con regularidad, encuentre actividades que le gusten y empiece a percibir los beneficios físicos y emocionales del ejercicio, aumentan enormemente las posibilidades de que mantenga el hábito. Por el contrario, cuando durante esos primeros meses la asistencia es muy irregular, la probabilidad de abandono es elevada», alegan.