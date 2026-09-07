MÚSICA
Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
El festival Compostela Urban Fest estaba previsto para el próximo jueves 24 de septiembre en el Campus Sur
Se ha suspendido el Compostela Urban Fest 2026, festival que estaba previsto para el próximo jueves 24 de septiembre en el Campus Sur y que destacaba dentro de la agenda de conciertos en Santiago para septiembre sobre todo al hablar de música urbana.
Comuinicado de la organización
Comunicado de la organización del Compostela Urban Fest lanzado ensus redes este lunes 7 de septiembre: "La organización lamenta comunicar que el festival previsto para el próximo 24 de septiembre queda suspendido debido a la falta de apoyo institucional y a otras circunstancias sobrevenidas completamente ajenas a la voluntad de la organización".
Y respecto a la devolución de las entradas, indican: "La devolución del importe de las entradas comenzará desde el mismo momento de la publicación de este comunicado. Las personas afectadas recibirán la información correspondiente según el canal por el que hayan realizado su compra. Agradecemos la comprensión del público, artistas, patrocinadores, colaboradores y profesionales. Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas".
Cartel
El Compostela Urban Fest 2026 nacía organizado por la Comisión de Festas de Compostela con la idea de ser "el mayor festival de cultura urbana" de Santiago y con un cartel de conciertos y sesiones con DKprichos, Nano Mz, Alddara, Xmaseda, Berra, AK Villar, CBlode, Candï, DJ Ferre, DJ Iván, Eighteen, Emilikbron, Esedekaa, Kutre Society, La Soni, MRT y L3nny, PekechoGZ, Puropuré, YakobMusic...
Tras una tanda inicial al precio de 5 euros, otra posterior a 7, los tickets del Compostela Urban Fest 2026 se vendían ahora a 12 euros.
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
- Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
- Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»