La vida del monitor de campamento cuando acaba el verano: "Lloramos más nosotros que los chavales"

Hay despedidas que duran bastante más que el último abrazo. Cuando se recogen las mochilas y los niños regresan a casa, a los monitores todavía les queda un pequeño vacío. Ana Rascado y Noelia Del Río llevan años dedicando parte de sus veranos —y también fines de semana, vacaciones y tardes del resto del curso— al voluntariado con niños y adolescentes de Cáritas Diocesana de Santiago.

«No sé quién llora más al final de los campamentos, si ellos o nosotros», admite Ana, de 26 años. Nació en Carral, pero llegó a Santiago para estudiar y acabó haciendo de la ciudad su casa. Hoy vive y trabaja aquí como profesora. El voluntariado apareció casi al mismo tiempo que la universidad: comenzó en Cáritas en torno a 2019, después de realizar el curso de monitora, y desde entonces enlaza «veranos e inviernos» con la entidad.

Noelia, de 24 años y natural de A Coruña, llegó después. Estudió Educación Primaria en Santiago y en 2022 hizo sus prácticas de monitora en los campamentos de Cáritas. «Me gustó un montón tanto el perfil de niños que había como el trabajo que se hace con ellos durante el verano y durante todo el curso. Me quedé», resume. Ahora vive de nuevo en A Coruña, da clases particulares y quiere seguir formándose en Educación Social, un ámbito al que se acercó precisamente por lo vivido como voluntaria. Aun así, continúa desplazándose a Santiago para participar en las actividades.

Un compromiso todo el año

El campamento es solo la parte más visible. En el caso de Cáritas, sus iniciativas reúnen a más de 200 participantes y a alrededor de 40 monitores. Sin embargo, el voluntariado va mucho más allá del verano. Durante el curso, se preparan encuentros mensuales y actividades sobre emociones, decisiones de futuro o el propio valor de la convivencia. Por otro lado, antes de cada jornada hay reuniones, programación, formación e incluso tareas de limpieza. Ana nunca ha querido ponerle una cifra a todo ese tiempo. «A veces es mejor no calcularlo. La mitad de mi tiempo se dedica a esto», bromea.

En su caso, además, las vacaciones laborales no son necesariamente vacaciones. «Navidad la dedico a esto, Semana Santa la dedico a esto y las vacaciones de verano también». Podría sonar a renuncia, pero ella no lo vive así. «Tenemos que hacerlo como si fuese un trabajo porque estamos tratando con niños y ponemos todo lo que tenemos, pero yo no lo siento como trabajar. Voy allí a divertirme, a pasármelo bien y a disfrutar de ellos».

Noelia y Ana, voluntarias de Cáritas y amigas / Cáritas

Hubo incluso un curso en el que trabajó en Ferrol y siguió desplazándose a Santiago para reuniones y actividades. El voluntariado le costaba entonces también gasolina, kilómetros y tiempo. «Para mí merecía más la pena el viaje y el gasto que suponía venir que quedarme en casa y no ver a los niños ni a los monitores». Llegó a pensar alguna vez que era el momento de dejarlo. La retirada, sin embargo, nunca termina de llegar. «Dije: “Venga, ya me voy retirando”. Y este año hice el curso de dirección para seguir».

Un vínculo especial

La explicación está en los vínculos. Los campamentos reúnen a niños y adolescentes desde los ocho hasta los 17 años, y durante unos nueve días la convivencia es prácticamente continua. «Estás las 24 horas con ellos. Sabes cuándo están bien, cuándo están mal, cuándo les pasa algo», cuenta Ana. Con algunos lleva tantos años que basta un gesto. «A un niño le cambió la cara y le dije que aunque no me lo quisiera contar yo sabía que algo le sucedía, porque lo conozco desde hace años».

Noelia habla de ese mismo espacio como «un pequeño hogar para los chavales». «Pueden pedir consejo a alguien que está fuera de su entorno. A veces no están cómodos contándole un problema a su familia y aquí intentamos que se sientan escuchados, queridos, reconocidos y que sientan que importan». Para Ana, la definición es parecida: «Saben que tienen un lugar seguro en el que pueden ser ellos mismos y en el que nadie los va a juzgar».

En esos días también desaparece, al menos durante unas horas, una presencia casi permanente en la vida adolescente: el móvil. Los más pequeños no suelen llevarlo y, con los mayores, su uso se limita a determinados momentos. «Si los dejásemos, estarían conectados 24/7», dice Ana. Pero ocurre algo cuando la pantalla deja de estar disponible: «Necesitan jugar, relacionarse, buscar cosas que hacer. Se crea otro tipo de vínculo».

Noelia lo comprobó este verano con un grupo de 14 y 15 años. «Ellos mismos nos decían que estaba bien tener el móvil, pero que tampoco les molestaba tanto no tenerlo. Estaban tan distraídos, tan metidos en esa burbuja, que a veces lo tenían un rato y nos lo devolvían antes de que terminase la hora».

Las despedidas nunca fueron fáciles

Durante unos días, el campamento suspende parte de lo que queda fuera. Pero los monitores conocen también realidades familiares y personales complejas, y ese vínculo exige aprender a poner límites cuando cada uno vuelve a casa. «Es muy duro emocionalmente», reconoce Ana. «Tenemos una broma y decimos que es un poco terrorismo emocional. Lo damos todo cuando estamos con ellos, pero después tienes que ser capaz de separar. Si no, se hace cuesta arriba».

Equipo de voluntarios de Cáritas durante este verano / Cáritas

Esa distancia nunca es completa. Muchos niños regresan a las actividades durante el invierno y algunos, con los años, cambian de lado. Los que un día fueron participantes aparecen después como monitores. «A día de hoy, algunos de mis compañeros y amigos fueron niños a los que yo llevé de campamento», cuenta Ana. «Los acompañaste cuando lo necesitaron y ahora ellos devuelven eso a los pequeños. Hay una parte de familia que es muy difícil dejar atrás».

Por eso septiembre no significa exactamente el final. Noelia acabó su último campamento hace un par de semanas y, todavía, al momento de hablar con este periódico, asegura estar «recuperándose de las despedidas». Pero el calendario vuelve a empezar enseguida: reuniones, programación y nuevas actividades durante el curso. «Nos estamos despidiendo del verano, pero ya estamos recibiendo el curso de nuevo».

Quizá esa sea la vida del monitor cuando termina el campamento: volver al trabajo, a los estudios y a la rutina con la sensación de haber dejado algo atrás y, al mismo tiempo, sabiendo que no se ha ido del todo. «Yo ahora lo pienso y digo: es que esto también es parte de mi vida», resume Ana. Y mientras siga siendo así, la despedida de agosto será solo eso: una despedida hasta la próxima.