Aberto 2026 llega con exposiciones en varias galerías de Santiago y la polémica del CGAC como trasfondo

Tres galerías de arte contemporáneo de Santiago son parte de la nueva edición de Aberto, encuentro que se celebra del 17 al 19 de septiembre con eco además en espacios culturales de A Coruña, Vigo, Lugo y Ourense.

Asociación Contemporánea

La edición de 2026 reúne nueve proyectos expositivos "que dialogan desde perspectivas muy diversas con cuestiones como el paisaje, la memoria, el cuerpo, la arquitectura, el territorio o los procesos de transformación de la materia", según destacan desde la entidad organizadora: Contemporánea (Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia).

Aberto 2026 incluye a tres galerías de Santiago: Dupla (Rúa Fonte de Santo Antonio, 9), Luisa Pita (Cardenal Payá, 9) y Trinta (Virxe da Cerca 24, bajo). El resto de galerías protagonistas son Marisa Marimón (Ourense), Moret Art (A Coruña), Néboa (Lugo), Nordés (A Coruña), PM8 / Francisco Salas (Vigo) y Vilaseco (A Coruña).

Polémica con el CGAC

Esta edición llega en un clima bien dispar al de 2025, cuando Aberto fue presentado ante la prensa durante un acto celebrado en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), museo compostelano que tiene nueva directora, Eva López Tarrío (Vigo, 1973), que suple a Santiago Olmo por decisión de la Xunta de Galicia, nombramiento criticado por parte de espacios como Trinta, que en este mismo mes de septiembre ha lucido en su fachada un cartel que pone: "SOS CGAC", lema que también han apoyado otas galerías integradas en la asociación Contemporánea. Además, artistas gallegos como Antón Patiño y Menchu Lamas en charla con EL CORREO GALLEGO, cuestionaron ese nuevorumbo dle CGAC entre otras personas y entidades de la escena cultural gallega que lamentan igualmente que el Gobierno gallego cambiase las pautas para decidir quien lleva la batuta de dicho museo, institución situada a los pies del Praque de Bonaval que suma ya 33 años de actividad.

Dupla

Dupla ofrece una muestra titulada "Back to Back", con obra de Hugo Alonso (en el campo del vídeo, el cine y la música usa el alias Lynda Blaiy) e inauguración el jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas. Formado en las Facultades de Bellas Artes de Salamanca y Roma, el soriano Alonso ha desarrollado una carrera internacional con exposiciones en España, Canadá, Francia y Bélgica, entre otros países. Su obra forma parte de colecciones como SOLO, Fundación Masaveu, Fundación Bassat o MUSAC.

La galería Luisa Pita

La galería Luisa Pita propone "ao aire libre", con apertura el citado día 17 a las 20:00 h. y trabajos del pontevedrés asentado en Compostela, Juan Adrio, que explora el paisaje cercano a través de recorridos por pozas, playas fluviales y cascadas ocultas entre la vegetación. El proyecto propone imágenes realizadas con cámara Polaroid, con textos de Vanesa Díaz y Abraham Pérez.

Trinta

Y Trinta estrena ese mismo 17 de septiembre, "Lovers, thieves, fools and pretenders", la nueva exposición individual del artista luso Francisco Mendes Moreira (Coímbra, 1979). Reúne una serie de pinturas recientes en las que conviven el humor, la ironía y una particular aproximación a la figuración contemporánea. Mendes Moreira trabaja a partir de materiales reutilizados y técnicas como la pintura al óleo, el collage, el pastel o el papel maché.