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Sanidade pública

Bouza insta a Rueda a resolver o colapso nas Urxencias do CHUS

O secretario xeral dos socialistas composteláns asegura que o xerente do Clínico "pasa olimpicamente" das demandas dos pacientes

O PSdeG denuncia a inacción da Xunta ante o colapso nas Urxencias do CHUS

O PSdeG denuncia a inacción da Xunta ante o colapso nas Urxencias do CHUS / Jesús Prieto

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El Correo Gallego

Santiago

O secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, insistiu unha vez máis en que a Xunta resolva o problema do colapso nas Urxencias do CHUS. Bouza interpelou directamente o presidente Alfonso Rueda para que «adopte medidas inmediatas».

O socialista insta a Rueda a que «evite que esta situación se convirta en habitual» e garanta unha atención sanitaria pública de calidade.

O socialista respalda as demandas da Asociación de Pacientes, que reclama «unha sanidade pública de calidade». Para Bouza, a reiteración destes episodios evidencia que a Xunta «segue sen dar resposta eficaz a un problema que afecta ás persoas usuarias do CHUS».

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O líder do PSdeG local dirixe a súa petición ao presidente galego porque di que «o xerente da área sanitaria pasa olimpicamente» de atender estas demandas.

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