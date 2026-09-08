Área Sanitaria de Santiago y Barbanza
Caamaño defiende, "pese a algúns picos puntuais", la capacidad de Urgencias para responder a la demanda
Subraya sobre el incidente con una cucaracha en el Clínico que se han intensificado todas las medidas de control y reitera sus disculpas al afectado
El Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago volvía a ser este fin de semana motivo de una nueva queja por parte de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, que denunciaban una nueva jornada de pacientes aguardando en los pasillos a ser atendidos, y que también se ha producido en determinados momentos durante el verano en hospitales de otras áreas sanitarias. Una situación que en el caso de Santiago la asociación ha hecho pública en reiteradas ocasiones, y frente a la que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguraba este martes que "pese a algúns picos puntuais", el sistema sanitario gallego "funcionou moi ben este verán".
Mayor actividad este verano
Ha subrayado que durante este período estival la actividad ha sido mayor en los diferentes servicios de Urgencias de la comunidad y todos los centros han respondido a ese incremento de la demanda asistencial.
Ha señalado también que "probablemente agora en inverno poida haber algún problema puntual" de picos de pacientes, pero ha insistido en que "a capacidade do sistema par responder é axeitada".
Protocolos de controles de plagas
Por otra parte, y al ser interrogado sobre el incidente del pasado viernes en el Clínico, en el que apareció una cucaracha en la cena de un hospitalizado, el titular de Sanidade ha reiterado las disculpas ya trasladadas por la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza al afectado y ha insistido en que ya se han intensificado las medidas para erradicar esta plaga.
Antonio Gómez Caamaño ha explicado que se está procediendo a un análisis y evaluación de este incidente, "das razóns polas que se produciu", así como del cumplimiento de los protocolos establecidos de controles de plagas.
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