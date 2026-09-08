El caos aéreo en Reino Unido también golpea a Galicia: dos vuelos cancelados este martes entre Santiago y Londres

Un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado un importante caos este martes en los principales aeropuertos del país, con más de 400 vuelos cancelados, y que también ha tenido consecuencias con Galicia. Dos vuelos con origen o destino en el aeropuerto Rosalía de Castro han sido cancelados como consecuencia de la incidencia, ambos correspondientes a la conexión de Vueling con Londres Heathrow.

En concreto, se trata de los vuelos VY7112, con salida desde Santiago hacia la capital inglesa, y VY7113, en sentido contrario, desde Heatrow hacia Compostela. La cancelación de ambas operaciones afecta así a cientos de pasajeros que tenían previsto desplazarse este martes entre la capital gallega y Reino Unido.

Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido

El problema se originó por un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo británico, gestionado por NATS, que provocó importantes alteraciones en las operaciones de varios de los principales aeropuertos del país.

Entre los aeródromos afectados se encuentran Heathrow y Gatwick, en Londres, además de Manchester y Birmingham. La incidencia también provocó alteraciones en otros aeropuertos británicos, entre ellos Glasgow, Aberdeen, Southampton, Belfast, Jersey y Edimburgo.

Aeropuerto de Heathrow. / ECG

Según los datos de Flightradar24 recogidos este martes, 425 vuelos habían sido cancelados durante la tarde como consecuencia del problema. Las aerolíneas más afectadas eran easyJet, con 137 movimientos cancelados, y British Airways, con otros 111. También se contabilizaban cancelaciones de compañías como KLM, Eurowings y Ryanair.

El aeropuerto de Londres Heathrow, precisamente el destino de los dos vuelos de Vueling afectados desde y hacia Santiago, se encontraba entre los principales puntos perjudicados por la incidencia.

NATS asegura que el sistema comienza a recuperarse

El gestor británico del tráfico aéreo, NATS, comunicó que sus equipos habían conseguido implementar una solución para el fallo y que el sistema comenzaba a recuperar su funcionamiento habitual.

"Hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse. Estamos continuando trabajando estrechamente con nuestros clientes de aerolíneas y aeropuertos en la recuperación", ha señalado en un reciente mensaje en redes sociales.

En su publicación, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, ha afirmado que es consciente del problema y que los ingenieros lo están "solucionando en estos momentos". "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha añadido.

Solo la conexión compostelana con Heathrow se vio afectada

En el caso de Galicia, la incidencia ha tenido una consecuencia especialmente directa en el aeropuerto compostelano. Vueling canceló este martes los vuelos VY7112 y VY7113, dejando sin operar la conexión entre Santiago y Londres Heathrow.

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Curiosamente, fueron los dos únicos vuelos afectados con origen/destino la capital gallega y es que los otros tres vuelos programados para este martes pudieron completarse sin mayores problemas. Se trata del vuelo FR8379 entre Santiago y Stansed, el FR8378 entre Stansed y Santiago, el VY6227 entre Gatwick y Santiago y ek VY6226 entre Santiago y Gatwick.