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Para as familias

ColeBus, a axuda do PP de Santiago ao transporte escolar dos centros concertados

Verea propón, de chegar ao goberno, custear até un máximo de 80 euros ao mes para o bus escolar

O líder do PP de Santiago, Borja Verea

O líder do PP de Santiago, Borja Verea / cedida

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O líder do PP local, Borja Verea, presentou este luns a iniciativa ColeBus, unha nova axuda municipal de ata 80 euros ao mes por fillo para que os pais e nais poidan sufragar o transporte escolar. Unha medida pensada para os colexios concertados da cidade.

Verea explicou que a proposta responde «á realidade diaria de miles de familias compostelás» e que se suma a outras iniciativas coma a parada na zona azul preto de centros escolares, ambulatorios ou farmacias.

«Queremos un Concello que entenda a vida real das persoas», asegurou Verea para ratificar que «os pais e as nais van ser unha prioridade absoluta do próximo goberno municipal», liderado por el e co obxectivo de «facer de Santiago a cidade de Europa que máis pense nos pais e nas nais». Trátase co ColeBus dunha axuda directa ás familias, até 80 euros, con independencia da renda familiar.

«O funcionamento será moi sinxelo. O Concello non vai organizar rutas nin autobuses. Cada centro poderá organizar o seu servizo en función das necesidades dos seus alumnos e o Concello axudará aos pais e nais a pagalo», explicou Verea en rolda de prensa.

Así, a iniciativa do PP queda nas mans dos colexios, que serán os que determinen «onde existe demanda, de que zonas proceden os alumnos e que percorridos deben realizarse, mentres que o Concello se encargará de financiar o servizo a través das axudas ás familias».

Igualdade

O voceiro do PP destacou que a proposta responde, «en primeiro lugar, a unha cuestión de igualdade», xa que existe transporte escolar financiado por outras administracións, «pero esa posibilidade non está dispoñible nas mesmas condicións para os estudantes dos centros concertados».

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«Todos os nenos de Santiago son iguais, independentemente do colexio ao que vaian. E os seus pais e nais tamén», afirmou Borja Verea. Con esta medida, os populares pretenden tamén unha mellora na mobilidade da cidade, pois o 70% do alumnado da cidade concéntrase entre a Praza de Galicia e San Caetano.

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