Para as familias
ColeBus, a axuda do PP de Santiago ao transporte escolar dos centros concertados
Verea propón, de chegar ao goberno, custear até un máximo de 80 euros ao mes para o bus escolar
O líder do PP local, Borja Verea, presentou este luns a iniciativa ColeBus, unha nova axuda municipal de ata 80 euros ao mes por fillo para que os pais e nais poidan sufragar o transporte escolar. Unha medida pensada para os colexios concertados da cidade.
Verea explicou que a proposta responde «á realidade diaria de miles de familias compostelás» e que se suma a outras iniciativas coma a parada na zona azul preto de centros escolares, ambulatorios ou farmacias.
«Queremos un Concello que entenda a vida real das persoas», asegurou Verea para ratificar que «os pais e as nais van ser unha prioridade absoluta do próximo goberno municipal», liderado por el e co obxectivo de «facer de Santiago a cidade de Europa que máis pense nos pais e nas nais». Trátase co ColeBus dunha axuda directa ás familias, até 80 euros, con independencia da renda familiar.
«O funcionamento será moi sinxelo. O Concello non vai organizar rutas nin autobuses. Cada centro poderá organizar o seu servizo en función das necesidades dos seus alumnos e o Concello axudará aos pais e nais a pagalo», explicou Verea en rolda de prensa.
Así, a iniciativa do PP queda nas mans dos colexios, que serán os que determinen «onde existe demanda, de que zonas proceden os alumnos e que percorridos deben realizarse, mentres que o Concello se encargará de financiar o servizo a través das axudas ás familias».
Igualdade
O voceiro do PP destacou que a proposta responde, «en primeiro lugar, a unha cuestión de igualdade», xa que existe transporte escolar financiado por outras administracións, «pero esa posibilidade non está dispoñible nas mesmas condicións para os estudantes dos centros concertados».
«Todos os nenos de Santiago son iguais, independentemente do colexio ao que vaian. E os seus pais e nais tamén», afirmou Borja Verea. Con esta medida, os populares pretenden tamén unha mellora na mobilidade da cidade, pois o 70% do alumnado da cidade concéntrase entre a Praza de Galicia e San Caetano.
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