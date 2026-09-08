Industria
Novo polígono en Lavacolla: Raxoi non ve xustificado o interese autonómico da infraestructura e presenta alegacións ao proxecto
O edil de Urbanismo, Iago Lestegás considera que a creación do novo espazo industrial se pode acometer através dun Plan parcial e respectando os usos que éste determina
O concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, comunicou este martes as alegacións presentadas por parte do Concello ao documento da Xunta para a creación dun novo polígono industrial en Lavacolla que se vai executar a través dun PIA (Plan de Interese Autonómico).
Lestegás asegurou en rolda de prensa que ao goberno local non lle parece "adecuada a figura do PIA" a non tratarse dunha infraestrutura supramunicipal, como é o caso do parking do CHUS, nin dun "proxecto singular, urxente ou extraordinario".
O proxecto, aprobado o 12 de xuño, vai ser levado a cabo por iniciativa privada a través de Pontepedroso Real Estate, promotora vinculada a Televés, e a dirección xeral de Estratexia Empresarial, ademais de abrir un prazo de alegacións ao documento deulle trámite de audiencia ao Concello de Santiago, onde amosaron as "indefinicións ou concrecións" percibidas no proxecto e coincidentes en gran medida coas reclamacións da veciñanza.
As alegacións
Dende o Concello, entre as alegacións presentadas, hai cinco bloques destacados e referidos aos terreos rústicos, á cuestión paisaxística, aos accesos á necesidade de optar pola figura da expropiación e non da compensación aos propietarios dos terreos e á determinación do uso, non só industrial, tamén terciario.
O concelleiro Lestegás puxo o foco neste último punto, xa que o documento da Xunta para o polígono "permite o uso comercial" mentres a norma municipal e o modelo de cidade do goberno local consideran que "o solo industrial e debe destinarse a usos industriais". Máis aínda tendo en conta "a crise do comercio de proximidade".
O edil falou tamén da incorporación de solos rústicos para a creación deste novo espazo industrial, cando hai superficies lindantes de titularidade estatal e fixo referencia tamén a que o que contempla o documento á hora de adquirir os terreos é a expropiación, por tanto, forzosa, e non outras fórmulas que compensen esa adquisición.
O goberno local alegou tamén cuestións relacionadas coa sostibilidade do novo polígono en canto á súa construción (coma a necesidade de dotalo de pavimento drenante), apunta que os accesos á área de actuación non están ben resoltos, como tamén apunta a veciñanza organizada, e subliña a afectación de mananciais, dos que se serven os habitantes de Sabugueira, así voma no nivel paisaxístico, onde o documento non é preciso pese a tratarse dun tramo do Camiño Francés.
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