MOVILIDAD
Aviso a los conductores de Santiago: el corte de dos calles complica los accesos al CHUS este fin de semana
Los trabajos de aglomerado en la calzada durante el sábado y el domingo son los responsables de esta restricción de paso en dos de las vías que dan entrada al centro sanitario
Los accesos al Hospital Clínico de Santiago se verán reducidos este fin de semana debido al corte de dos calles muy utilizadas por los conductores para entrar complejo sanitario compostelano. Pese a que los sábados y domingos la actividad en el CHUS suele ser menor, desde el Concello ya han avisado de estos cierres con el fin de provocar los menores problemas posibles a los usuarios.
Trabajos de aglomerado en la calzada
Según explican desde Raxoi, la decisión de cerrar al tráfico estas dos calles que dan acceso al centro sanitario de Santiago durante este próximo fin de semana, viene dada por los trabajos de aglomerado que se van a realizar en la calzada de ambas vías.
Desvíos alternativos
Las calles que, tanto el sábado y el domingo, verán prohibida la circulación de vehículos derivada de esta intervención de mantenimiento son Sempre en Galiza y la avenida de Barcelona, dos accesos muy empleados por aquellos que se desplazan desde el centro de la ciudad hasta el CHUS.
Como desvíos alternativos para todos aquellos que suelen emplear estas dos entradas al Hospital Clínico, desde el Concello de Santiago indican que este fin de semana tendrán que hacerlo tanto por la rúa da Cantaleta o por la avenida Mestra Victoria Míguez.
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