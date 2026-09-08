Aviso a los conductores de Santiago: el corte de dos calles complica los accesos al CHUS este fin de semana

Los accesos al Hospital Clínico de Santiago se verán reducidos este fin de semana debido al corte de dos calles muy utilizadas por los conductores para entrar complejo sanitario compostelano. Pese a que los sábados y domingos la actividad en el CHUS suele ser menor, desde el Concello ya han avisado de estos cierres con el fin de provocar los menores problemas posibles a los usuarios.

Trabajos de aglomerado en la calzada

Según explican desde Raxoi, la decisión de cerrar al tráfico estas dos calles que dan acceso al centro sanitario de Santiago durante este próximo fin de semana, viene dada por los trabajos de aglomerado que se van a realizar en la calzada de ambas vías.

Imagen del acceso al CHUS por la rúa da Cantaleta / David Suárez

Desvíos alternativos

Las calles que, tanto el sábado y el domingo, verán prohibida la circulación de vehículos derivada de esta intervención de mantenimiento son Sempre en Galiza y la avenida de Barcelona, dos accesos muy empleados por aquellos que se desplazan desde el centro de la ciudad hasta el CHUS.

Como desvíos alternativos para todos aquellos que suelen emplear estas dos entradas al Hospital Clínico, desde el Concello de Santiago indican que este fin de semana tendrán que hacerlo tanto por la rúa da Cantaleta o por la avenida Mestra Victoria Míguez.