Uno de los nombres más destacados de la escena urbana española anuncia dos conciertos en Galicia: actuará en Santiago y en Vigo

Galicia ya tiene dos fechas marcadas en el calendario para los seguidores del rap y la música urbana. Al Safir acaba de anunciar su nueva gira para 2027, que arrancará precisamente en tierras gallegas con dos conciertos consecutivos en Vigo y Santiago de Compostela.

El artista madrileño ha dado a conocer este martes el calendario de su Tour 2027, una extensa gira que recorrerá 17 ciudades españolas y que comenzará el próximo mes de enero. Galicia tendrá un protagonismo especial, ya que será el punto de partida de este nuevo recorrido.

La primera parada será Vigo, el viernes 29 de enero de 2027, donde Al Safir actuará en la Sala Rouge. Apenas 24 horas después, el sábado 30 de enero, el rapero se desplazará hasta Santiago de Compostela, donde ofrecerá su concierto en la Sala Capitol. Ambas actuaciones están previstas a las 21:00 horas.

Al Safir el año pasado en el Atardecer no Gaias / Instagram

Uno de los nombres más destacados de la escena española

Así, los seguidores gallegos tendrán una oportunidad doble para disfrutar del directo de uno de los nombres más destacados de la escena urbana española, con la particularidad de que Vigo y Santiago serán las dos primeras ciudades de toda la gira.

El rapero madrileño, que cuenta con más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, llevará a su directo los temas de su cuarto álbum de estudio, Príncipe, que vio la luz el pasado 10 de enero de este año.

En el álbum, que llegó por sorpresa para sus fans, se incluyen 14 canciones con las colaboraciones de Midas Alonso, Javi Bambini Cattivi o Samuel SLZR.

Una gira que recorrerá 17 ciudades

El Tour 2027 de Al Safir se extenderá prácticamente durante todo el año y contará con paradas en algunas de las principales ciudades españolas. Después de su paso por Galicia, continuará en febrero por Bilbao y Santander, antes de dirigirse a Murcia y Valencia.

La gira seguirá en marzo con conciertos en Salt (Girona), Barcelona y Toledo. Tras varios meses de pausa, Al Safir retomará el recorrido en octubre con actuaciones en León, Burgos, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El tramo final de la gira tendrá lugar en noviembre, con conciertos en Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Sevilla y Granada. En total, son 17 fechas anunciadas.

Noticias relacionadas

Las entradas para todos los conciertos saldrán este miércoles 9 de septiembre a partir de las 12.00 horas en la web del artista madrileño.