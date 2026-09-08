A licitación por casi 600.000 euros el suministro e instalación del mobiliario para el nuevo edificio del Clínico de Santiago

Con la vista puesta en que la ampliación del Edificio C del Hospital Clínico de Santiago pueda entrar en funcionamiento antes de que finalice el año, la Xunta da un nuevo paso en los trámites necesarios para poder cumplir ese objetivo al publicar en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación del suministro e instalación del mobiliario de oficina para dicho inmueble.

Un concurso público por un importe de 589.146,12 euros y al que las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 6 de octubre para presentar sus ofertas.

Dividido en cuatro lotes, el primero de ellos comprende las mesas y el resto de elementos para los puestos administrativos y de atención, mientras que el segundo comprende los asientos y zonas de espera. El tercero incluye el material de almacenaje y el cuarto, accesorios y equipamiento auxiliar.

Contratación por dos años

El expediente de esta contratación tendrá una duración de dos años, incluyendo la posterior adjudicación de los contratos basados que se formalicen mientras dicho contrato esté en vigor.

Mobiliario que se ubicará en una ampliación del Clínico, cuyas obras de construcción comenzaron en enero de 2024 y con las que, según se destaca desde la propia Xunta, el Ejecutivo gallego reafirma su compromiso con la modernización tecnológica y la mejora continua de la calidad asistencial que el sistema sanitario público presta a la población gallega.

En concreto, y en lo referente a la dotación de equipamiento electromagnético, alta tecnología y mobiliario clínico para este nuevo edificio, la inversión autonómica asciende a un total de 5.700.960 euros.