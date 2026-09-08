María Solar va a más en el teatro con una obra que une al CDG y la Orquestra Sinfónica de Galicia

La escritora y periodista compostelana María Solar da un paso más en su carrera. El universo literario de "A culpa", novela ganadora del XXXIX Premio Xerais de Novela, 2022, va a saltar a los escenarios teatrales durante el próximo otoño.

El Centro Dramático Galego (CDG) y la compañía Estudo Momento han adaptado esa obra de María Solar con la implicación añadida de la Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) y ya hay fecha de estreno. En sus redes sociales, la autora ha mostrado su alegría ante esa inminente nueva etapa: "Feliz de que esta historia chegue aos escenarios!" .

"A culpa" se estrenará el próximo 7 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol a las 20:30 horas, con entradas a 22 euros y una segunda función el día 8, según detallaron hace días en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Ópera de A Coruña con parte del equipo protagonista. Acudieron al acto, el director del CDG, la compañía pública de la Xunta de Galicia, Fran Núñez; Iria Ares y Xoán C. Mejuto, de la compañía Estudio Momento; el compositor de la música original, Gabriel Bussi (violinista de la OSG), y el gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Juan Antonio Cuéllar; y el concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

Iria Ares, actriz e impulsora de 'A culpa', adaptación teatral de la obra del mismo título escrita por María Solar. / Cedida

Dos formatos

En el estreno en Ferrol, la partitura de "A culpa" será interpretada por una formación de cámara de siete instrumentistas. Tres días después, el 10 de noviembre, 35 músicos de la Sinfónica grabarán la banda sonora original, colaboración que permitirá que posteriormente el espectáculo pueda girar en dos formatos: con una formación musical en directo o con la banda sonora grabada, manteniendo en ambos casos la concepción sinfónica con la que fue creada la puesta en escena.

Gabriel Bussi, Iria Ares, Xoán C. Mejuto, Fran Núñez, Gonzalo Castro y Juan Antonio Cuéllar. / Cedida

Desde Galicia a Buenos Aires

La adaptación de "A culpa" es obra de Xoán C. Mejuto y aborda la historia de Amanda, una empleada de banca de Santiago que recibe una herencia inesperada de una enigmática multimillonaria argentina así que viaja hasta Buenos Aires para reconstruir la vida de esa mujer y comprender las razones de su decisión.

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"La investigación abre una historia atravesada por la memoria, la emigración, las identidades ocultas, los silencios y la culpa", detallan desde el equipo impulsor del proyecto. y añaden: "El montaje lleva este universo al territorio del drama noir, con referencias al cine negro clásico, al Buenos Aires de los años cincuenta y al tango como puente cultural entre Galicia y Argentina".