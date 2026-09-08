Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río

Santiago de Compostela se ha despertado este martes con la triste noticia del fallecimiento, a los 85 años, de Hipólito Rodríguez Visos, una figura muy vinculada al mundo empresarial y fundador en 1986 de la emblemática Mármoles del Río.

Durante más de cuatro décadas, Hipólito estuvo al frente de esta empresa, con sede en Marrozos, que bajo su impulso fue creciendo hasta convertirse en un referente del sector. Su dedicación y experiencia estuvieron detrás de una trayectoria marcada por el trabajo con materiales como la pizarra, el mármol, el granito o el Silestone.

Oficinas de Mármoles del Río en Marrozos / Maps

Su despedida será esta tarde

Los restos mortales de Hipólito Rodríguez Visos están siendo velados en la sala Quintana del Complejo Funerario Apóstol, en Santiago, hasta donde amigos y allegados podrán acercarse para acompañar a la familia en estos duros momentos.

Noticias relacionadas

Esquela mortuoria de Hipólito Rodríguez Visos / Cedida

Su esposa, Elvira, y sus hijos, José Manuel, Francisco Javier e Hipólito Andrés, agradecen las muestras de cariño y apoyo recibidas y la asistencia este martes, 8 de septiembre, a las 18:00 horas, a la misa de cuerpo presente que se celebrará en la capilla del complejo por su eterno descanso.